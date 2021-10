Facebook, Instagram, WhatsApp down: Τεχνικό πρόβλημα ή «επίθεση»;

Η εταιρεία κολοσσός του Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) είναι «κάτω» για ώρες και οι θεωρίες συνομωσίας δίνουν και παίρνουν.

Τεχνικό πρόβλημα στον server ή απλώς οι εύλογες συνέπειες των αποκαλύψεων, που έφερε στο φως - μέσω της Wall Street Journal- η πρώην μηχανικός και υπεύθυνη προϊόντος στο Facebook; Η Φράνσις Χόγκεν είχε διαρρεύσει προ ολίγων ημερών (μέσω της εφημερίδας) πολλά εσωτερικά έγγραφα και υποτίθεται απόρρητα, από τα οποία το συμπέρασμα ήταν πως η εταιρεία κολοσσός του Μαρκ Ζάκερμπεργκ επιλέγει το όφελός της παρά την ασφάλεια. Αν ανατρέξετε μάλιστα λίγο στο πρόσφατο παρελθόν, θα θυμηθείτε σωρεία δημοσιευμάτων που ανέφεραν κενά ασφαλείας στο Facebook.

Η μυστικοπάθεια του Ζάκερμπεργκ

Μην περιμένετε η εταιρεία να πει κάτι περισσότερο. Ακόμα και να έχει δεχθεί κυβερνοεπίθεση (ένα από τα επικρατέστερα σενάρια) δεν πρόκειται να το παραδεχθεί. καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτή η παραδοχή για το πλέγμα ασφαλείας της;

Ενδεχομένως να αρκεστεί σε ένα «αλλαγή στη διαμόρφωση του σέρβερ» στο οποίο είχε αρεστεί και το 2019, όταν είχε κρασάρει το σύστημά της για περίπου 24 ώρες. Τώρα διαψεύδοντας τις φήμες περί επίθεσης DdoS. Τώρα δεν έχουμε διανύσει ούτε τα μισά.

Όταν με το καλό βέβαια το σύστημα επανέλθει και ο κόσμος συνδεθεί στα αγαπημένα του social media- μέχρι τότε το twitter κάνει πάρτι και όλους τους καλοδέχεται- ο μυστικοπαθής Ζάκερμπεργκ ενδεχομένως θα ξεπετάξει μια ανακοίνωση τυπική, περί τεχνικού προβλήματος στον server που λύθηκε και όλα καλά (;).

Οι άχρωμες, άγευστες και κενές ανακοινώσεις

Η πρώτη του αντίδραση ήταν η άχρωμη και άνοστη «γνωρίζουμε ότι ορισμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στις εφαρμογές και τα προϊόντα μας.

Δουλεύουμε για να επαναφέρουμε τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία» από τον υπεύθυνο επικοινωνίας Άντι Στόουν, ενώ τo Facebook - και αυτό μέσω twitter, που αλλού;- ανέφερε το «κενό»: «Καταλαβαίνουμε ότι μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην σύνδεση με την εφαρμογή και τα προϊόντα μας. Δουλεύουμε για να επιστρέψει η κανονικότητα όσο πιο γρήγορα γίνεται και απολογούμαστε για την οποιαδήποτε δυσκολία».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Ο επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, Μάικ Σρόεπφερ, ανέφερε στο ίδιο μήκος κύματος: «Αντιμετωπίζουμε προβλήματα δικτύωσης και οι ομάδες εργάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τον εντοπισμό σφαλμάτων και την αποκατάστασή τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Μπλόκαραν οι κάρτες πρόσβασης

Το ακόμα πιο… αστείο (τραγικό όμως αν πιστέψουμε στα σενάριο κυβερνοεπίθεσης) είναι αυτό που μετέφερε ρεπόρτερ των New York Times, η οποία επικοινώνησε με εργαζόμενο του Facebook και της είπε πως δεν μπορούσαν να μπουν στο κτίριο για να διορθώσουν το πρόβλημα, γιατί είχαν μπλοκάρει οι κάρτες πρόσβασής τους.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Πρόβλημα στο DNS και στα ρούτερ;

Σε πιο λογικές φήμες και σενάρια, ως πιθανή αιτία παρουσιάζεται στο σύστημα Domain Name (DNS), το οποίο επιτρέπει στις διαδικτυακές διευθύνσεις να μεταφέρουν τους χρήστες στους ιστοτόπους τους. Κάτι που είχε συμβεί και πριν λίγο καιρό (σ.σ. Ιούλιος) στην cloud εταιρεία Akamai Technologies με αποτέλεσμα να «πέσουν» πολλοί μεγάλοι ιστότοποι σε όλο τον κόσμο.

Άλλοι πάλι κάνουν λόγο για πρόβλημα στα ρούτερ της εταιρείας, που το «μεταφράζουν» σε… μέρες επιστροφής στην κανονικότητα.