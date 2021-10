Εργαζόμενοι Facebook σε New York Times: «Δεν μπορούμε να μπούμε στο κτίριο»

Η καθυστέρηση οφείλεται στις κάρτες εισόδου των εργαζομένων που έχουν μπλοκάρει και δεν μπορούν να μπουν μέσα για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Πάνω από τέσσερις ώρες το Facebook, το Instagram, το Messenger και το WhatsApp, από τις πιο δημοφιλείς ιστότοπους και εφαρμογές στα social media έχουν πέσει παγκοσμίως και οι θεωρίες συνομωσίας είναι πολλές.

Ένα σενάριο όμως που δεν είχαμε σκεφτεί, είναι αυτό που είπαν οι εργαζόμενοι του Facebook στους New York Times.

Όπως μετέφερε η ρεπόρτερ τεχνολογίας των ΝYTimes, Σίρα Φρένκελ, η καθυστέρηση οφείλεται στις κάρτες εισόδου των εργαζομένων που έχουν μπλοκάρει και δεν μπορούν να μπουν μέσα για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.