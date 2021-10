To Facebook απάντησε μέσω… twitter: «Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα» (pic)

Η επίσημη τοποθέτηση του Facebook ήρθε μέσω… twitter. Oξύμωρο, αλλά λειτουργικό.

Πάνω από μια ώρα έχουν πέσει τα social media του Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) και δεν είναι η πρώτη φορά τον τελευταίο καιρό, με όλο τον κόσμο παγκοσμίως να αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Η επίσημη τοποθέτηση του Facebook ήρθε μέσω… twitter (οξύμωρο, αλλά λειτουργικό) με την ανακοίνωση να αναφέρει…

«Καταλαβαίνουμε ότι μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην σύνδεση με την εφαρμογή και τα προϊόντα μας. Δουλεύουμε για να επιστρέψει η κανονικότητα όσο πιο γρήγορα γίνεται και απολογούμαστε για την οποιαδήποτε δυσκολία».



We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.