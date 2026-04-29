Ο ψηλότερος άνθρωπος στον κόσμο μιλά ανοιχτά για το μοναδικό πράγμα που θα άλλαζε στη ζωή του

Ο κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες, Σουλτάν Κόσεν, μίλησε για τα προβλήματα υγείας και τις δυσκολίες στις σχέσεις του σε ένα ντοκιμαντέρ.

Ο ψηλότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος κατάγεται από την Τουρκία αποκάλυψε τι θα άλλαζε στη ζωή του και τι θα ήθελε να κάνει αν μπορούσε. Πρόκειται για τον 43χρονο Σουλτάν Κόσεν, ο οποίος έχει ύψος 2 μέτρα και 51 εκατοστά (8 πόδια και 3 ίντσες) και διατηρεί το ρεκόρ Γκίνες εδώ και 17 χρόνια.

Πάσχει από γιγαντισμό και ακρομεγαλία, που προκλήθηκαν από έναν όγκο που πίεζε την υπόφυσή του. Ο Σουλτάν προέρχεται από οικογένεια αγροτών με φυσιολογικό ύψος.

Λόγω του γιγαντισμού του, από τα 25 του χρόνια χρησιμοποιεί αναπηρικά αμαξίδια και πατερίτσες για να μετακινείται. Υποφέρει από «συνεχή πόνο» εξαιτίας της πίεσης στο σώμα του, ενώ έχει υποβληθεί σε τρεις επεμβάσεις στα πόδια και τρεις εγχειρήσεις στον εγκέφαλο για τον έλεγχο των συμπτωμάτων της ανάπτυξής του.

Το μοναδικό πράγμα που θα άλλαζε

Ο Κόσεν συμμετέχει σε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «The World’s Tallest Man» στο βρετανικό δίκτυο Channel 4. Μιλώντας για το πώς το εξαιρετικό του ύψος επηρεάζει την υγεία του, αποκάλυψε το ένα πράγμα που θα άλλαζε. «Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στη ζωή μου, θα άλλαζα μόνο τα γόνατά μου», είπε. «Θα ήθελα να μπορώ να τρέχω, να περπατάω και να ταξιδεύω περισσότερο».

Ο αδελφός του, Χασάν Κόσεν, δήλωσε: «Ο Σουλτάν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος. Περνά τον ελεύθερο χρόνο του πάντα στον υπολογιστή. Αλλά αν βρει μια σύντροφο, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή του».

Υπήρξε παντρεμένος, αλλά χώρισε

Ο Κόσεν παντρεύτηκε τη Μέρβε Ντίμπο από τη Συρία, η οποία είχε ύψος μόλις 1,68 μ., το 2013 όταν εκείνη ήταν 20 ετών. Την «αγαπούσε πολύ» και είχε δηλώσει πως ήταν όνειρό του να βρει σύντροφο ζωής και να δημιουργήσει οικογένεια. «Όταν κοίταξα στα μάτια της, ήξερα ότι ήταν έρωτας», είχε πει την εποχή του γάμου, στον οποίο παρευρέθηκαν 1.500 καλεσμένοι.

Ωστόσο, λίγους μήνες μετά τον γάμο, άρχισαν να εμφανίζονται φήμες για προβλήματα στη σχέση. Το ζευγάρι τότε διέψευσε τις φήμες. Σε κοινή συνέντευξη στα μέσα, ο Κόσεν είπε: «Με παίρνουν όλοι τηλέφωνο 5-6 άτομα κάθε μέρα. “Είναι αλήθεια; Σε άφησε η γυναίκα σου;” Η γυναίκα μου δεν πήγε πουθενά. Θέλω να το δουν όλοι, γιατί είναι εδώ».

Η Μέρβε πρόσθεσε: «Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θέλω να μείνω μαζί του για όλη μου τη ζωή. Ναι, είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο». Ωστόσο, η σχέση έληξε με διαζύγιο το 2021. Αναφερόμενος στο τέλος της σχέσης, ο Κόσεν είπε στο ντοκιμαντέρ: «Δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε. Η γυναίκα μου επέλεξε την οικογένειά της. Χωρίσαμε. Η ευτυχία μας δεν κράτησε πολύ». Κοιτάζοντας τις φωτογραφίες του γάμου του, είπε: «Όταν το σκέφτομαι, στεναχωριέμαι πολύ, γιατί με πλήγωσε πολύ και την αγαπούσα πολύ. Όταν βλέπω αυτές τις φωτογραφίες, συγκινούμαι. Λυπάμαι πολύ».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ