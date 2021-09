Ντύθηκαν δικηγόροι και εκτέλεσαν τον αρχηγό της αντίπαλης συμμορίας μέσα σε δικαστήριο στο Δελχί (vid)

Ένα χρόνο μετά την σύλληψή του, ο Jitender Gogi ήταν να δικαστεί, αλλά μέλη της συμμορίας «Tillu» τον εκτέλεσαν.

Σκηνικό που θυμίζει σενάριο από αστυνομική ταινία από την Λατινική Αμερική, εκτυλίχθηκε σε δικαστήριο στο Δελχί.

Εκεί λοιπόν ξεκίναγε σήμερα η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης του, του Jitender Gogi που είναι ένας από τους διάσημους γκάνγκστερ της χώρας.

Ωστόσο, μέλη της αντίπαλης συμμορίας, της «Tillu» του είχαν στήσει καρτέρι. Όχι κατά την μεταφορά του στο δικαστήριο, αλλά εντός της δικαστικής αίθουσας.

Την ώρα λοιπόν που είχε μπει σε αυτή, δύο άτομα που είχαν ντυθεί σαν δικηγόροι, έβγαλαν όπλα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του.

Αμέσως οι ειδικές δυνάμεις που τον συνόδευαν, απάντησαν με αποτέλεσμα αμφότεροι οι εκτελεστές να πέσουν και αυτοί νεκροί.

Just In | Firing in #Delhi ’s Rohini Court: Jailed Gangster Jitender Gogi Killed by Rival, 3 Others reportedly Dead. More details awaited.. pic.twitter.com/AbaozjCkrX

Το μέλος της γερουσίας, Gaurav Pandhi, ανέβασε στον λογαριασμό του ένα βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών.



Gangwar & murder INSIDE a court room - this is happening in Delhi, the capital of India. The Reality of Law & Order under Home Minister Amit Shah!



pic.twitter.com/d19fxdd2ve