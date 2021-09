Η αμηχανία του Bill Gates για τα ραντεβού με τον Jeffrey Epstein: «Ήταν λάθος, το μετανιώνω» (vid)

O Bill Gates πιέστηκε αρκετά για να απαντήσει σχετικά με τις συναντήσεις που είχε με τον Jeffrey Epstein.

Σε τουλάχιστον άβολη θέση, για αρκετό -τηλεοπτικό-χρόνο, ήρθε ο Bill Gates σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «PBS Newshour».

Εκεί λοιπόν ο συνιδρυτής της Microsoft ρωτήθηκε για πολλά θέμα της επικαιρότητας, όπως η πανδημία του κορονοϊού, ενώ η συζήτηση έφτασε ακόμα και μέχρι με τον Jeffrey Epstein, ο οποίος είχε καταδικαστεί για ερωτικά εγκλήματα.

Η Judy Woodruff λοιπόν, τον ρώτησε σχετικά με τις συναντήσεις που είχε μαζί του, πιέζοντάς τον αρκετά...

«Δείπνησα μαζί του, αλλά το μετανιώνω που το έκανα. Οι συναντήσεις μας δεν είχαν την κατάληξη που έλεγε πως θα είχαν και έτσι τις έκοψα. Αυτά έγιναν πολύ καιρό τώρα, οπότε δεν υπάρχει κάτι καινούργιο σε αυτό», είπε αρχικά ο Bill Gates.

Η παρουσιάστρια επέμεινε όμως και τον ρώτησε πως ένιωσε όταν ενημερώθηκε πως υπάρχουν εις βάρος του καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις.

«Λοιπόν, έχω πει οτι μετάνιωσα που είχα αυτά τα δείπνα μαζί του. Και δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο σε αυτό», απάντησε, με την Judy Woodruff να συνεχίζει και να τον ρωτάει αν υπάρχουν κάποια μαθήματα που έχει πάρει από την εμπειρία της σύνδεσης με τον Jeffrey Epstein.

«Είναι νεκρός. Γενικά πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό. Και είμαι περήφανος για ότι έχουμε κάνει σε φιλανθρωπικό επίπεδο. Είμαι πολύ περήφανος για το έργο του ιδρύματος. Σε αυτό επικεντρώνομαι κάθε μέρα».

Αν προσέξει κανείς, τις κινήσεις, την γλώσσα του σώματος και το ύφος του Bill Gates, εύκολα θα καταλάβει πως ήρθε σε πολύ άβολη θέση, όσο συνεχίζονταν οι ερωτήσεις για το θέμα, προκαλώντας του αμηχανία.

Κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο από τα ΜΜΕ.

WATCH: @JudyWoodruff asks Bill Gates about his meetings with Jeffrey Epstein a decade ago, after Epstein had already been convicted of sex crimes.



"Those meetings were a mistake," Gates says. "They didn't result in what he purported and I cut them off." pic.twitter.com/7gg9osnzpu