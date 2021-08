ΗΠΑ: Ένας νεκρός, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πλημμυρισμένοι δρόμοι από το πέρασμα του τυφώνα Άιντα (vids)

Με τις ριπές του ανέμου να φτάνουν τα 240 χιλιόμετρα την ώρα, ο Άιντα έπληξε από την Κυριακή τα παράλια της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ.

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση, πλημμυρισμένοι δρόμοι, ξηλωμένες στέγες… οι κάτοικοι στη Λουιζιάνα μετρούν τις πληγές τους από τον τυφώνα Άιντα, με τον κυβερνήτη της Πολιτείας να χαρακτηρίζει «καταστροφικές» τις ζημιές που έχουν προκληθεί.

FRENCH QUARTER DAMAGE: Part of a building on Decatur at Toulouse collapsed from #HurricaneIda (📸: @CrockettWDSU) @wdsu pic.twitter.com/jqnHvj3cfB — Christina Watkins (@CWatkinsWDSU) August 29, 2021

Η πρώτη συνέπεια από τους ισχυρούς ανέμους: πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά παραμένουν ακόμη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.US που παρακολουθεί τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης Λατόγια Καντρέλ προειδοποίησε ότι ο αριθμός κλήσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 911 εξακολουθεί να μην λειτουργεί.

«Οι ζημιές είναι πραγματικά καταστροφικές», εκτίμησε ο κυβερνήτης Τζον Μπελ Έντουαρντς μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στο προάστιο Πρέριβιλ. Όμως ο κυβερνήτης είπε ότι αναμένει πως ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί «σημαντικά» όσο περνούν οι ώρες. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί και πολλά συστήματα ύδρευσης.

Η υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων (FEMA), υποστηριζόμενη από την Εθνοφρουρά, κινητοποίησε περισσότερους από 5.200 διασώστες για να βοηθήσουν τους πληγέντες, διαβεβαίωσε το Πεντάγωνο.

Nurse captures roof being blown off at OCHSNER main campus. (credit: Courtesy: Chrissy Gottbrath) #HurricaneIda #nola pic.twitter.com/xSM95o1Yj1 — BunChoum (@BunChoum) August 30, 2021

Ακατάπαυστη βροχή

Οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης, μιας πόλης με πληθυσμό 390.000 ανθρώπων, η οποία εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον τουρισμό, ξύπνησαν σήμερα με τη βροχή να πέφτει ακατάπαυστα και τους ανέμους να σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Ορισμένοι από αυτούς αγνόησαν τις εκκλήσεις των αρχών να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να κινδυνεύσουν από τις αιφνίδιες πλημμύρες ή να υποστούν ηλεκτροπληξία από κομμένα καλώδια.

Ο 67χρονος Κρεγκ Άντερσον βγήκε για να δει το αυτοκίνητό του: το παρμπρίζ ράγισε όταν έπεσε επάνω του ένα μεγάλο κεραμίδι. «Στάθηκα τυχερός, δεν ήμουν μέσα» σχολίασε ανακουφισμένος.

Κλαδιά δέντρων, σπασμένα τζάμια και άλλα συντρίμμια έχουν πέσει στους δρόμους, στο κέντρο της πόλης.

Στα προάστια, οχήματα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας σπεύδουν να βοηθήσουν τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο. Κάτοικοι της ΛαΠλάς, που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Νέα Ορλεάνη, ζήτησαν βοήθεια μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι έχουν παγιδευτεί από τα νερά που ανεβαίνουν.

«Ήμουν εκεί πριν από 16 χρόνια, όταν χτύπησε η Κατρίνα», ο τυφώνας που στοίχισε τη ζωή σε 1.800 ανθρώπους στη Λουιζιάνα, είπε ο 53χρονος Ντέρεκ Τέρι. «Οι άνεμοι φαίνεται ότι ήταν χειρότεροι τώρα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι ζημιές είναι μικρότερες», πρόσθεσε.

Άντεξαν τα νοσοκομεία

Ο τυφώνας έπληξε τη Λουιζιάνα σε μια περίοδο που η Πολιτεία αυτή προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα της πανδημίας της Covid-19. Στα νοσοκομεία νοσηλεύονται περίπου 2.450 ασθενείς, πολλοί εξ αυτών στις μονάδες εντατικής θεραπείας.

Οι πρώτες ενδείξεις πάντως δείχνουν ότι το σύστημα υγείας άντεξε.

Σε ένα νοσοκομείο στη Λαφούρς Πάρις, στα νοτιοδυτικά της Νέας Ορλεάνης, την Κυριακή τέθηκε εκτός λειτουργίας μια γεννήτρια και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό υποχρεώθηκε να χορηγήσει χειροκίνητα οξυγόνο στους ασθενείς που ήταν διασωληνωμένοι, μέχρι να μεταφερθούν σε άλλον όροφο, όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Λουιζιάνας.

UNBELIEVABLE: Hurricane Ida rips the roof off a house in Larose, LA



Courtesy of Whanita Lynn pic.twitter.com/9BY99ROxMR — wdsu (@wdsu) August 30, 2021

Ο Άιντα έχει πλέον υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα και κινείται γρήγορα προς το Μισισίπι, μια από τις φτωχότερες Πολιτείες των ΗΠΑ, που απειλείται τώρα με πλημμύρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συζητήσει αργότερα σήμερα την κατάσταση με τους κυβερνήτες και τους δημάρχους των πληγεισών περιοχών.