Βομβιστής του Ισλαμικού Κράτους ευθύνεται για την έκρηξη στο αεροδρόμιο

Το Politico επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και ακόμη ένα πρόσωπο με γνώση της κατάστασης. Κανείς Έλληνας δεν ήταν πλησίον του αεροδρομίου.

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους ευθύνεται για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, υποστηρίζει το Politico, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K) ευθύνεται για την επίθεση σύμφωνα με μια πηγή η οποία έχει γνώση της ενημέρωσης που λαμβάνουν μέλη του Κογκρέσου για το θέμα αυτό. Μια δεύτερη, αμερικανική κυβερνητική πηγή, που γνωρίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών, είπε ότι μολονότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά ακόμη το θέμα, η επίθεση αυτή φέρει «τη σφραγίδα» της δράσης του ISIS-K.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε και μια δεύτερη έκρηξη, κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον που βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο. Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι στο ξενοδοχείο αυτό συγκεντρώνονταν οι Αμερικανοί πολίτες που ανέμεναν τη σειρά τους για να απεγκλωβιστούν από το Αφγανιστάν.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι του αεροδρομίου της Καμπούλ ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα, συμπληρώνοντας ότι σημειώθηκε τουλάχιστον μία ακόμη έκρηξη στο ξενοδοχείο Μπάρον ή κοντά σε αυτό, στην πύλη.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα έναν αριθμό θυμάτων Αμερικανών και αμάχων», έγραψε ο Κίρμπι σε ανάρτηση στο Twitter.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.