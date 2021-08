Έκρηξη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και πυρά κατά ιταλικού αεροσκάφους

Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν θύματα. Μάρτυρες κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Αυτό που φοβόντουσαν οι δυτικές δυνάμεις έγινε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης έγινε έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο στην Καμπέλ και ακόμη αν δεν έχει διευκρινιστεί να υπάρχουν θύματα, αλλά μάρτυρες κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έκρηξη σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ», έγραψε στο Twitter ο Κίρμπι, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν έχει σαφείς πληροφορίες για το αν υπάρχουν τυχόν θύματα.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.