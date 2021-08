Τουλάχιστον 13 νεκροί, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, στην επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ (pics & vid)

Πολλά παιδιά φαίνεται πως είναι μεταξύ των τουλάχιστον 13 τραυματιών από την έκρηξη στοι αεροδρόμιο. Τραυματίες και φρουροί των Ταλιμπάν. Η Τουρκία αναφέρει δύο εκρήξεις.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά σκοτώθηκαν ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν.

According to #Taliban sources, 13 people including women and children and Taliban guards have lost their lives in #KabulAiport blast. #Kabul_Airport #Kabul #Kabulairport #afghanistanunderattack #AfghanistanCrisis #Afghan pic.twitter.com/226wv2XbJS