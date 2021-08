O Sting κάνει τα 70ο γενέθλιά του στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού, θα λείπεις;

Ο σπουδαίος Βρετανός δημιουργός θα γιορτάσει τα εβδομηκοστά του γενέθλια στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού, τρία χρόνια μετά τις συγκλονιστικές βραδιές που μας είχε χαρίσει στο απαράμιλλης ομορφιάς πολιτιστικό μνημείο.

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 1 η Οκτωβρίου 2021 ο Sting θα επιστρέψει στο Ηρώδειο για να δώσει 2 μεγαλειώδη shows που θα γραφτούν με χρυσά γράμματα στο συναυλιακό βιβλίο της χώρας. Ο σπουδαίος Βρετανός δημιουργός θα γιορτάσει τα εβδομηκοστά του γενέθλια στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού, τρία χρόνια μετά τις συγκλονιστικές βραδιές που μας είχε χαρίσει στο απαράμιλλης ομορφιάς πολιτιστικό μνημείο.

Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για έναν από τους πιο πολυπράγμονες καλλιτέχνες των τελευταίων 45 χρόνων.

Συνθέτης, μουσικός τραγουδιστής-στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας αλλά και άνθρωπος με έντονη ακτιβιστική δράση, ο Sting γεννήθηκε στο Newcastle της Αγγλίας και βρέθηκε από το 1977 στην πρώτη γραμμή της μουσικής βιομηχανίας, δημιουργώντας τους The Police με τους Stewart Copeland και Andy Summers. Η μπάντα απέκτησε τεράστια φήμη, με χιλιάδες οπαδούς να την ακολουθούν σε κάθε σημείο της γης ενώ κυκλοφόρησε πέντε στούντιο albums, για τα οποία κέρδισε έξι βραβεία Grammy και δύο βραβεία Brits.

Το 2003 συμπεριλήφθηκε στο The Rock and Roll Hall of Fame, περνώντας μια για πάντα στο παγκόσμιο μουσικό πάνθεον. Το αστέρι του Sting ωστόσο συνέχισε να λάμπει στη solo πορεία του καθώς ερμήνευσε κάποια από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των δεκαετιών που ακολούθησαν. Δεν σταμάτησε λεπτό να δισκογραφεί και να περιοδεύει ασταμάτητα, συλλέγοντας αμέτρητα βραβεία σε όλη του την πορεία. (11 βραβεία Grammy, δύοBrits, ένα Golden Globe, ένα Emmy, τέσσερις υποψηφιότητες για Oscar μια υποψηφιότητα TONY, το βραβείο Century Award του Bill board Magazine’s και το βραβείο Personof the Year του Musi Cares το 2004).

Αδημονούμε να ακούσουμε και πάλι την ερωτεύσιμη φωνή του στα «Englishman in New York», «Message in a Bottle», «Fields of Gold», «Shape of my heart», «So lonely», «Roxanne», «Desert Rose», «Every breath you take», «Fragile» και κάποια από τα υπόλοιπα συγκλονιστικά τραγούδια που έχει συνθέσει, κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης στον υπέροχο χώρο του Ηρωδείου.

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 ο Sting θα μας συναντήσει ξανά στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού με οδηγό τις ηλεκτρισμένες αναμνήσεις που ακόμη έχουμε από τις δύο μνημειώδεις εμφανίσεις του το 2018.

Όταν τα φώτα σβήσουν, ο Sting θα σταθεί αγέρωχος στη σκηνή του Ηρωδείου κι όταν οι μουσικοί ξεκινήσουν να παίζουν δίνοντας του ρυθμό, θα νιώσουμε ξανά όπως εκείνη, την πρώτη φορά που ακούσαμε κάποιο από τα βαθιά αγαπημένα μας τραγούδια του.

Αυτές οι δύο θα είναι αδιαπραγμάτευτα οι μεγαλύτερες συναυλίες της χρονιάς και θα μας αποζημιώσουν για όλες τις ζωντανές μουσικές στιγμές που χάσαμε, το τελευταίο διάστημα.

www.sting.com

Instagram: @theofficialsting

Twitter: @officialsting

Facebook: http://bit.ly/2TU4Y1Z

www.cherrytreemusiccompany.com/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιμές Εισιτηρίων

VIP – 275€

Ζώνη Α – 159,50€

Ζώνη Β – 118,80€

Ζώνη Γ – 96,80€

Ζώνη Δ – 79,20€

Ζώνη Ε – 74,80€

Ζώνη ΣΤ – 57,20€

ΑΜΕΑ – 44€

Σημεία Προπώλησης

www.highpriority.gr

www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster 2108938111

Δίκτυο καταστημάτων Public

*Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται 10% χρέωση για το κόστος της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

*Εισιτήρια για ΑΜΕΑ διατίθενται μόνο τηλεφωνικά από το Τηλεφωνικό κέντρο της Ticketmaster (2108938111).

*Το Ηρώδειο είναι μικτός χώρος, επομένως όλοι οι θεατές θα είναι καθήμενοι και η χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας θα είναι υποχρεωτική.

*Ζητάμε προκαταβολικά την κατανόησή σας για πιθανή καθυστέρηση κατά τη διάρκεια του ελέγχου των εισιτηρίων σας, καθώς θα πρέπει να τηρηθούν τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα κατά γράμμα, για την ασφάλεια όλων μας. Επειδή έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αγοράς εισιτηρίων από ΜΗ εξουσιοδοτημένα κέντρα πώλησης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατόχους τους, ότι ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος τα εισιτήρια αυτά να είναι πλαστά και να έχουν υπερχρεωθεί κατά τη διαδικασία της αγοράς τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φέρουμε δυστυχώς καμία ευθύνη για τη μη είσοδό σας στη συναυλία, ενώ δεν θα υπάρξει επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου μιας και δεν αγοράστηκε από εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης. Η είσοδός τους στο χώρο θα καθυστερήσει, προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς η εγκυρότητα αυτών των εισιτηρίων.