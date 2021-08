Οι Αφγανοί που σκαρφάλωσαν στο αεροπλάνο βιντεοσκόπησαν τις τελευταίες στιγμές τους (vid)

Οι Αφγανοί φαίνεται να προσπαθούν να κρατηθούν γερά, ενώ χαιρετάνε και τον πολύ κόσμο που είναι συγκεντρωμένος στην πίστα του αεροδρομίου

Σοκάρει το βίντεο που ανέβηκε σε λογαριασμό στο twitter και έχει πάνω από 14 χιλιάδες προβολές το οποίο δείχνει, έναν από τους απεγνωσμένους Αφγανούς που ανέβηκαν στο εξωτερικό μέρος του αμερικανικού στρατιωτικού αεροπλάνου, να βιντεοσκοπεί τις στιγμές.

Το αεροπλάνο C-17A έχει τροχοδρομήσει και κινείται στον αεροδιάδρομο για να απογειωθεί και οι Αφγανοί φαίνεται να προσπαθούν να κρατηθούν γερά, ενώ χαιρετάνε και τον πολύ κόσμο που είναι συγκεντρωμένος στην πίστα του αεροδρομίου και έκανε την προσπάθειά του να μπει μέσα.

The Afghan refugees who were riding on the landing gear bays of the #USAF 's C-17A transport aircraft to flee from #Kabul , #Afghanistan filmed the moments before their death. pic.twitter.com/PlBPrf5ySg

Είναι οι τελευταίες στιγμές για τους περισσότερους αν όχι για άλλους ενώ σύμφωνα με τον ίδιο λογαριασμό, ανάμεσα στα θύματα, που στη συνέχεια έπεσαν από ψηλά, μόλις απογειώθηκε το αεροπλάνο, είναι και ένας 17χρονος ο οποίος ήταν διεθνής παίκτης της ομάδας ποδοσφαίρου του Αφγανιστάν.



Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF's C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan's National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs