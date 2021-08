Πύθωνας 2 μέτρων πετάχτηκε από ράφι του σούπερ μάρκετ: Τρόμαξε η γυναίκα που πήγε να πάρει μπαχαρικά (vid)

Η 25χρονη κοπέλα ήταν σε ένα σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας, όταν ξαφνικά είδε το φίδι να πετάγεται μέσα από το ράφι με τα μπαχαρικά.

Μια γυναίκα στην Αυστραλία είχε μια -μάλλον- αναπάντεχη συνάντηση στο σούπερ μάρκετ, όταν είδε μπροστά της στο ράφι έναν πύθωνα 2 μέτρων!

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι κατάφερε να τρυπώσει στο κατάστημα το βράδυ, ενώ δηλαδή ήταν κλειστό.

Η γυναίκα, πρόλαβε να τραβήξει βίντεο με το φίδι που ήταν στο ράφι και στην συνέχεια φώναξε τους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ.

A sneaky snake has been spotted doing some essential shopping. 🐍



The python gave shoppers a fright at a Woolworths in #Glenorie.



Read more: https://t.co/j30tlsHjXL #9News