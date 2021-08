Θρίλερ στο Αφγανιστάν: Πέντε άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου στο αεροδρόμιο (vid)

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, απομακρύνσεις Ρώσων και Ισπανων. (Σκληρές εικόνες).

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καθώς εκατοντάδες προσπάθησαν να μπουν δια της βίας σε αεροπλάνα που αναχωρούσαν από την αφγανική πρωτεύουσα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε τα πτώματα πέντε ανθρώπων να μεταφέρονται σε όχημα. Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι δεν είναι σαφές αν τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ή ποδοπατήθηκαν.

Αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία είναι αρμόδια για το αεροδρόμιο, είχαν πυροβολήσει νωρίτερα στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος.

Αξιωματούχοι δεν ήταν αμέσως διαθέσιμοι για να σχολιάσουν σχετικά με τους νεκρούς.

Several Afghans seems to have been killed or wounded in the Kabul airport @Nrg8000 verified that the footage was from the airport but we don’t know about the circumstances



US military acknowledged of shooting in the air to disperse the crowds



pic.twitter.com/NJb7qT5puE