Χάος στο Αφγανιστάν, Αμερικανοί στρατιώτες πυροβολούν στον αέρα στο αεροδρόμιο (vids)

Πανικός επικρατεί στο Αφγανιστάν και στο αεροδρόμιο της Καμπούλ χιλιάδες κάτοικοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη.

Ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να συζητηθεί το πώς το ισλαμιστικό κίνημα θα ασκήσει την εξουσία στο Αφγανιστάν, μερικές ώρες αφού οι μαχητές του κατέλαβαν σχεδόν ολόκληρη την Καμπούλ.

«Θέλουμε να έχουν φύγει όλες οι ξένες δυνάμεις προτού αρχίσουμε να αναδιοργανώνουμε το σύστημα διακυβέρνησης», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς το στέλεχος αυτό των ανταρτών, το οποίο δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μαχητές του κινήματος στην πρωτεύουσα έχουν διαταχθεί να μην τρομοκρατούν τους αμάχους, να τους επιτρέψουν να ξαναρχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Early Monday morning in Kabul. Stuck between the Taliban’s rampage and the U.S.’ suspension of commercial flights from Kabul Airport, Afghans trying to make their way into the airport. #Afghanistan #Talibans pic.twitter.com/IeRglhCDD5