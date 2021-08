Μετασεισμός 5.9 ρίχτερ στην Αϊτή: Τουλάχιστον 304 οι νεκροί (pics & vids)

Ο καταστροφικός σεισμός στην Αϊτή των 7.2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ έχει αφήσει 304 τουλάχιστον νεκρούς και 1.800 τραυματίες.

Μετασεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή της Αϊτής αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), ανέφερε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ώρες αφότου ένας μεγάλος σεισμός στην περιοχή προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 304 ανθρώπων.

Ο μετασεισμός είχε εστιακό βάθος 8 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.

Ο σεισμός 7,2 βαθμών ο οποίος έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Αϊτής το πρωί του Σαββάτου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 304 ανθρώπους, ανακοίνωσε ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, ο Τζέρι Τσάντλερ.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 227 νεκρούς.

Πάντα σύμφωνα με την αϊτινή Πολιτική Προστασία, άλλοι τουλάχιστον 1.800 άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς εξαιτίας του σεισμού.

#haitiearthquake Haiti searches for survivors after quake kills at least 304 https://t.co/OOBrB3NXlz pic.twitter.com/9mI2S0X6Oe — Jacaranda News (@JacaNews) August 15, 2021

Στέλνει βοήθεια ο Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε χθες Σάββατο τη «λύπη» του και υποσχέθηκε πως οι ΗΠΑ θα προσφέρουν βοήθεια στην Αϊτή μετά τον σεισμό 7,2 βαθμών ο οποίος προκάλεσε τουλάχιστον 304 θανάτους και πάνω από 1.800 τραυματισμούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της αϊτινής Πολιτικής Προστασίας.

Due to 7.2-magnitude earthquake struck Haiti, at least 304 people died, wounding more than 1,800 others, and causing a landslide which blocked a national highway.

The number of casualties is expected to increase.

#PrayForHaiti #haitiearthquake #Haiti pic.twitter.com/GSF5xicK1O — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) August 15, 2021

«Μου προκάλεσε λύπη ο καταστροφικός σεισμός», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξει «άμεση ανταπόκριση» από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ, για να «αποτιμηθούν οι ζημιές» και να «προσφερθεί βοήθεια» στους πληγέντες και στις αρχές στο Πορτ-ο-Πρενς.