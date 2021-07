Στην τελετή έναρξης η τηλεόραση της Ν.Κορέας έβαλε το Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία και μία πίτσα στην Ιταλία (pics)

Σάλος προκλήθηκε με το MBC που συνόδευσε τις εισόδους των χωρών στην τελετή έναρξης με διάφορες εικόνες και σχόλια που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ενοχλητικά.

Να βάλει την δική της... πινελιά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων που έγινε χθες στο Τόκιο, επιχείρησε το MBC της Νότιας Κορέας, μόνο που απέτυχε παταγωδώς.

Και αυτό γιατί οι υπεύθυνοι του καναλιού αποφάσισαν να βάλουν, κατά την είσοδο των χωρών στο στάδιο, μία χαρακτηριστική φωτογραφία που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ακατάλληλη για την περίπτωση και κάπως ενοχλητική.

Για παράδειγμα στην Ιταλία έβαλαν μία πίτσα, στην Ιαπωνία σούσι και στην Νορβηγία έναν σολομό. Μόνο που δεν ήταν όλες οι επιλογές τόσο... αθώες.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony. Italy: pizza Norway: salmon Haiti: upheaval Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld

Στην Ουκρανία είχαν το εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ και στην Αϊτή εικόνα από τα επεισόδια και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν την δολοφονία του προέδρου της χώρας, Ζοβενέλ Μοΐζ.

Παράλληλα, υπήρχαν και τα ανάλογα σχόλια, καθώς για τα Νησιά Μάρσαλ ακούστηκε πως «κάποτε εκεί οι ΗΠΑ είχαν κάνει πυρηνικές δοκιμές», ενώ για την Συρία πως «έχει εμφύλιο τα 10 τελευταία χρόνια».

For the Marshall Islands, it said "was once a nuclear test site for the US, and is composed of more than 1,200 islands." El Salvador was introduced with a picture representing Bitcoin. pic.twitter.com/VNvFYRAskX