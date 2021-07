Η μποξέρ σύμβολο που άνοιξε την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, έχασε την πρόκριση εξαιτίας της πανδημίας! (pic & vid)

Η μποξέρ από την Ιαπωνία που άνοιξε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν μπόρεσε ποτέ να διεκδικήσει την πρόκριση της, εξαιτίας της πανδημίας.

Η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων είναι γεγονός, με τους Ιάπωνες να είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και τα μέτρα να είναι αυστηρότατα, εξαιτίας της πανδημίας.

Εκείνη που έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής είναι η μποξέρ που αποτέλεσε σύμβολο στην έναρξη της μοναξιάς των αθλητών όλον αυτόν τον καιρό και έτρεχε σε έναν διάδρομο κατά την έναρξη και το Insider έχει την ιστορία της.

Πρόκειται για την μποξέρ Αρίσα Τσουμπάτα, από την Ιαπωνία, η οποία είναι και νοσοκόμα, στην οποία αρνήθηκαν την ευκαιρία να αγωνιστεί, για την πρόκριση της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα τουρνουά πρόκρισης ακυρώθηκαν και αυτό άφησε πολλούς αθλητές εκτός. Η επιτροπή ακύρωσε παγκόσμια τα προκριματικά της πυγμαχίας, τα οποία ήταν προγραμματισμένα να γίνουν τον Ιούνιο, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ τελικά να πραγματοποιηθούν.

Οι 53 θέσεις καλύφθηκαν από το ranking του 2017 και έτσι η Τσουμπάτα έχασε την ευκαιρία να παλέψει για την θέση της, αφού δεν τα είχε πάει καλά. Η παρουσία της φέτος συνδέεται και με το επάγγελμα της, αφού είναι νοσοκόμα, ενώ επέλεξε μια δουλειά με λιγότερα χρήματα, για να αφοσιωθεί στο άθλημα της. Προπονούνται πάνω από 3 ώρες καθημερινά, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για τα προκριματικά.

«Δούλεψα τόσο σκληρά για έναν χρόνο, μετά την ματαίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και είναι τόσο απογοητευτικό να μην έχω καν το δικαίωμα να αγωνιστώ».

