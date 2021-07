Η Μέρκελ φαίνεται να αποκοιμήθηκε κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης (vid)

Απίστευτο περιστατικό με την Άνγκελα Μέρκελ, σε... live μετάδοση.

H Άνγκελα Μέρκελ έγινε viral τις τελευταίες ώρες, λόγω ενός βίντεο από τηλεδιάσκεψη.

Συγκεκριμένα, η καγκελάριος κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μέσω zoom με πολίτες, φαίνεται να αποκοιμήθηκε... λιγάκι.

Η τηλεδιάσκεψη είχε θέμα τα μέτρα ασφαλείας που έπρεπε να ληφθούν, στο πλαίσιο της πανδημίας.

«Όλα τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτό τον σκοπό. Και τώρα οι νέοι λένε ότι είναι η δική μας σειρά ακόμα. Ο εμβολιασμός είναι το ''άλφα και το ωμέγα'' για να επιστρέψουμε με ασφάλεια το φθινόπωρο», είπε η Άνγκελα Μέρκελ.

Στην συνέχεια όπως φαίνεται και στο βίντεο του Reuters, μάλλον κάτι την... νανούρισε και σχεδόν την πήρε ο ύπνος.

German chancellor Angela Merkel seems to nod off during a virtual citizen dialogue pic.twitter.com/9b9r0X1Xp5