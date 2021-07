Αστυνομικός συνέλαβε ντελιβερά και αποφάσισε να πάει αυτός την παραγγελία (vid)

Μετά την σύλληψη του ντελιβερά, ο αστυνομικός αποφάσισε να πάει αυτός την παραγγελία.

Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να πεινάς, να έχεις παραγγείλει και να περιμένεις πως και πως να έρθει το φαγητό σου, το οποίο αργεί χαρακτηριστικά.

Κάπως έτσι θα το σκέφτηκε και ένας αστυνομικός στο Αρκάνσας, ο οποίος αποφάσισε να εκτελέσει χρέη ντλιβερά.

Όσο παράξενο όμως και αν ακούστηκε αυτό, συνέβη στο Γιόνσμπορο στα τέλη Ιουνίου, όταν ο οδηγός της υπηρεσίας «DoorDash» συνελήφθη, άγνωστο για ποιο λόγο, την ώρα που ήταν να πάει μία παραγγελία.

Ο αστυνομικός που συμμετείχε στην όλη διαδικασία, αντιλαμβανόμενος το... ξενέρωμα που θα έτρωγε ο άνθρωπος που περίμενε να φάει, αποφάσισε να κάνει ο ίδιος την παράδοση.

Έφτασε λοιπόν έξω από το σπίτι, χτύπησε το κουδούνι και όταν άνοιξε η πόρτα, ζήτησε την Σέρι, στο όνομα της οποίας ήταν η παραγγελία και έδωσε την σακούλα με το φαγητό.

A police officer from Jonesboro, Arkansas, went above and beyond the call of duty to complete a food delivery after arresting a DoorDash driver on June 29. pic.twitter.com/XSL71azTzg