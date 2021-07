Ασιάτης ξαπλώνει στον δρόμο με μια μπουνιά, ρατσιστή που του επιτέθηκε στη Νέα Υόρκη (pics & vid)

Ο ρατσιστής έβγαλε και τις… σαγιονάρες του για να είναι πιο άνετος, αλλά ο Ασιάτης, τον έβγαλε νοκ-άουτ. Και μετά, πήγε να δει και πως είναι...

Το μίσος, ο ρατσισμός και η διάκριση καθημερινά μεγαλώνει στις ΗΠΑ (κι όχι μόνο) και μετά το κίνημα Black Lives Matter, όπου οι μαύροι φώναξαν για τον ρατσισμό και την αστυνομική βία που βιώνουν, στο στόχαστρο έχουν μπει οι ασιατικής καταγωγής άνθρωποι.

Καθημερινά πολλοί δέχονται επιθέσεις, στα ξαφνικά, μέσα στον δρόμο, περιμένοντας ένα φανάρι ή έξω από ένα μαγαζί, ωστόσο ένας συγκεκριμένος στη Νέα Υόρκη θα θυμάται για πολύ καιρό το μάθημα που πήρε.

Ο τύπος με τη βερμούδα στρατιωτικής παραλλαγής απειλεί έναν τύπο ασιατικής καταγωγής και κινείται επιθετικά προς αυτόν. Ο Ασιάτης οπισθοχωρεί και βγαίνουν στη μέση του δρόμου, όπου σταματούν και δύο τζιπ και προσπαθεί να τον απωθήσει.

Ο ρατσιστής του ρίχνει αρχικά μια κλωτσιά αλλά ο Ασιάτης απαντάει. Μετά από μερικά κτυπήματα, ο ρατσιστής βγάζει και τις σαγιονάρες του για να είναι πιο άνετος, αλλά τρώει μια μπουνιά, την οποία καταλαβαίνει και στη συνέχεια, άλλη μία, η οποία τον ξαπλώνει αναίσθητο κάτω.

Στη συνέχεια πάει να τον δει, τον σηκώνει και καλεί σε βοήθεια.

Racist stalker gets knocked out on the streets of New York yesterday. Socialism is punching nazis in the face. Nice shot comrade 😎 pic.twitter.com/09GV1tBKOM