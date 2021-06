Οι «ήρωες» της Εθνικής Οδού: Κόλλησαν στην κίνηση και έβγαλαν τηλεοράσεις για να δουν το Αγγλία-Γερμανία (pics)

Ένα φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες, οι Άγγλοι φράκαραν στην Εθνική οδό αλλά σιγά που θα έχαναν το ματς με τους Γερμανούς.

Η Αγγλία ξόρκισε την κατάρα με τη Γερμανία και πέρασε στους «8» του Euro και στο «νησί» ζουν σε πελάγη ευτυχίας κάνοντας όνειρα, όχι μόνο για τελικό, αλλά ακόμα και για το τρόπαιο. Για τους Άγγλους, που φωνάζουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν «it’s coming home», η Εθνική είναι άλλο πράγμα και όταν παίζει απλά… παρατάνε τα πάντα.

Οι ίδιοι οι εργοδότες δίνουν άδεια στους εργαζομένους τους για να πάνε να δουν τα παιχνίδια.

Φανταστείτε λοιπόν τώρα, μετά από όλα αυτά, να είσαι Άγγλος, να έχεις κολλήσει στην Εθνική οδό γιατί έχει τυλιχθεί στις φλόγες μια νταλίκα και δεν περνάει τίποτα και να χάνεις το ματς με τη Γερμανία. Τον «τελικό» των «τελικών», μέχρι το επόμενο.

When your stuck on the m62 and England are playing set your tv up and all stand around watching it !!! @ladbible @England pic.twitter.com/gd6K9JiDRe — vicky thomas (@StickyvikVicky) June 29, 2021

Ο οδηγός φορτηγού που ανοίγει την πόρτα και ανάβει την τηλεόρασή του, είναι ή δεν είναι ο ήρωας σου εκείνη τη στιγμή; Αμέσως, στη μέση της Εθνικής οδού και ανάμεσα στα αυτοκίνητα, μαζεύτηκαν οι «γείτονες» και ξεκίνησαν να παρακολουθούν την προσπάθεια της ομάδας του Σάουθγκεϊτ.

If they dont move your wagon off m62 jct 21 I'll be watching it here pic.twitter.com/crt6tdPUVT — Wayne Jones (@WayneJo00091234) June 29, 2021

Το παράδειγμά του ακολούθησαν κι άλλοι… Τρεις τύποι μαζεύτηκαν στη καρότσα σε ένα βανάκι και το είδαν σε φορητή τηλεόραση, καθώς είχαν φρακάρει στην Εθνική οδό.

Πολλοί τους έβγαλαν φωτογραφίες και γνώρισαν την καθολική αποθέωση στα social media.