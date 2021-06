Πρώτες εικόνες και videos από τα Windows 11 (pics, vids)

Λίγες μέρες πριν την επίσημη αποκάλυψή τους, τα Windows 11 εμφανίστηκαν εικόνες και videos τους.

Η Microsoft έχει ανακοινώσει την επίσημη αποκάλυψη των Windows 11 τις επόμενες μέρες μέσω online εκδήλωσης, ωστόσο κινεζικό site δημοσίευσε αρκετές εικόνες και videos από το λειτουργικό. Παράλληλα, η ιστοσελίδα Verge που καλύπτει θέματα τεχνολογίας ανέβασε κι εκείνη ένα πρώτο άρθρο για τις αλλαγές που έρχονται στη νέα έκδοση του προγράμματος της Microsoft.

Όπως φαίνεται, τα Windows 11 είναι μια σημαντική ανανέωση των Windows 10 και προσεγγίζει αρκετά τα Windows 10X. Το Start Menu έχει αλλάξει αρκετά, έχουν αλλάξει τα σχήματα των παραθύρων, καθώς και ο ήχος που ακούγεται στην έναρξη λειτουργίας του υπολογιστή.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Από τις διάφορες επιλογές, τα Windows 11 έχουν απλοποιήσει αρκετά καθημερινές λειτουργίες του χρήστη, υπάρχουν αλλαγές στα των Widgets, ενώ προσφέρεται και απλόχερα αρκετό περιεχόμενο που αντλείται σε πραγματικό χρόνο από το διαδίκτυο (όπως πχ. ειδήσεις). Υπάρχει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τακτοποίηση των παραθύρων σε 4 διαφορετικές επιλογές, όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω εικόνα.

Ο νέος ήχος boot των Windows 11 είναι αυτός που μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video.

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Το νέο Xbox app φαίνεται πλέον καλύτερα ενσωματωμένο στο λειτουργικό, ενώ και η πρόσβαση στα παιχνίδια είναι πιο εύκολη. Η επίσημη παρουσίαση των Windows 11 έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου και μπορείτε να δείτε μερικές νέες εικόνες τους στα παρακάτω tweets.

the new Windows 11 default wallpapers are Microsoft's best yet. You can find all 18 of them here https://t.co/aasYJhUYKk pic.twitter.com/KB9sgxKaJJ — Tom Warren (@tomwarren) June 16, 2021

Windows 11 still doesn't let you create folders named CON, PRN, or NUL pic.twitter.com/L2lN7UMohq — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Live Tiles can be re-enabled in Windows 11 if you really want them https://t.co/mVWZ1yHouB pic.twitter.com/GgRAXcx4ym — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Windows 11 also lets you move the Start menu and app taskbar icons back to the left side. This is the dark mode, too https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/cg54hIgU4T — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

and yes, the Control Panel still exists pic.twitter.com/JZDOJcjRql — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021