Προφανώς και 50 άντρες θα αποφασίσουν για το πότε θα γίνουμε μάνες

29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν Skip και 50 άντρες εκπρόσωποι της πολιτείας, της εκκλησίας και επιστήμονες συνιστούν γονιμότητα. Αυτοί ξέρουν.

Ως μια γυναίκα χωρίς παιδιά -λίγο- πριν τα 40, έχασα την ευκαιρία να παρακολουθήσω το γόνιμο (too soon;) διάλογο που θα πραγματοποιούνταν στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας: Όρια και Επιλογές. Και ξέρω ποιους να κατηγορήσω για αυτό! Από τα συντριπτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τις λιγότερο ισχυρές δυνάμεις της χώρας όπως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του αναγκάζοντας την οργανωτική επιτροπή να προχωρήσει στην ακύρωσή του.

«Λόγω της αρνητικής αντίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ένα τηλεοπτικό κοινωνικό σποτ, του οποίου το μήνυμα παρερμηνεύθηκε», σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής, ο γυναικείος πληθυσμός δεν θα ενημερωθεί ποτέ, όπως του αξίζει, για τον ιερό ρόλο της γυναίκας ως παιδομηχανής.

Το βιολογικό σου ρολόι χάνει λεπτά

Μα γιατί να προκαλεί αυτό τον ορυμαγδό αντιδράσεων ένα σποτ που λέει «Και ξαφνικά μαθαίνεις πως αυτό το 4 στον διψήφιο αριθμό της ηλικίας σου, δεν σου επιτρέπει να γίνεις μητέρα. "Τι έχω κάνει λάθος;". Τίποτα δεν έχεις κάνει λάθος. Απλά δεν γνώριζες»; Αφού η μητρότητα είναι ο αυτοσκοπός μιας γυναίκας/ καμιά γυναίκα δεν είναι ολοκληρωμένη αν δεν γίνει μάνα κτλ. Καλά κάνει και σου δημιουργεί τύψεις και ματαίωση το γεγονός πως έχεις καθυστερήσει να τεκνοποιήσεις, σύμφωνα με ένα βιολογικό ρολόι του οποίου τους δείκτες τους γυρίζουν πολλοί άλλοι εκτός από εσένα.

Και στην τελική πολύ μας έχετε κουράσει με την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος! Σιγά μην αποφασίζω εγώ για την ύπαρξή μου, όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί αρμόδιοι που ξέρουν καλύτερα από εμένα. Τ’ ότι τυχαίνει οι περισσότεροι από αυτούς να είναι άντρες, αποτελεί μια ευτυχή συγκυρία. Όπως σύμπτωση είναι και η συμμετοχή τόσων αντρών ομιλητών σε μία καθαρά γυναικεία υπόθεση. Τέσσερα τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και οι τέσσερις άνδρες, ενώ στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου θα συμμετείχαν 50 άντρες έναντι 12 γυναικών.

Μα που την είδες την πατριαρχία;

Μην μου πείτε πως βαθιά πατριαρχικά κίνητρα βρίσκονται πίσω από ένα πλαίσιο γόνιμης (too soon part 2) συζήτησης που επικεντρώνεται στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και μη. Άλλωστε τι όφελος έχουν -ορισμένοι- άντρες αν μια γυναίκα παρουσιάζεται ως άξια ΜΟΝΟ από την στιγμή που το σπερματοζωάριο εισέρχεται στο ωάριο και το γονιμοποιεί. Εντάξει, έχουν γίνει κάποιες ατυχείς ενέργειες και δηλώσεις από δημόσιους εκπροσώπους, πολιτικούς και φορείς στο παρελθόν που αφορούν το δικαίωμα στις αμβλώσεις, τους βίαιους συζύγους που είναι καταπληκτικοί πατεράδες ακόμη και το κίνημα me too. Ασφαλώς, δεν έχουν στόχο την συντήρηση της πατριαρχικής νόρμας που κάνει όλο και περισσότερα βήματα προς το πάντα διαχρονικό κοινωνικό πλαίσιο του Μεσαίωνα.

Κορίτσια, έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσουμε για τις μήτρες σας; #γονιμότητα pic.twitter.com/6tRPHdpdSu — Apostolos Zatagias (@ApostolosZatag1) June 12, 2021

Με την ευλογία του(ς)

Μιλώντας για Μεσαίωνα, μην παραλείψω πως το συνέδριο θα γινόταν με την παρουσία (και ευλογία;) πολλών εκπροσώπων της εκκλησίας. Γιατί άλλωστε να λείπει και το θρησκευτικό πρόσημο από την προσέγγιση ενός τόσο λεπτού, γυναικείου θέματος. Και για εσάς του «Βελζεβούλιδες» που θεωρείτε αναχρονιστική ή/και σκοταδιστική τη θέση της εκκλησίας σε ζητήματα διακοπής της κύησης, ισότητας των φύλων και ελεύθερης σεξουαλικής αυτοδιάθεσης, να ξέρετε πως σας έχουν φυλάξει μια ζεστή γωνιά στην κόλαση…Το ιερατείο καλά κάνει και συμμετέχει σε ζητήματα γονιμότητας! Το μόνο που με αγχώνει είναι πως όταν συζητηθούν ιατρικοί όροι, όπως μήτρα, τι ακριβώς θα λένε. Έχει ο Θεός!

Μόνο η φύση ξέρει το σωστό

Μην ξεχνάμε και το πλέον εύλογο επιχείρημα, που κανείς δεν δείχνει να σεβάστηκε όταν αποφάσισαν να ακυρώσουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας. Η φύση βάζει τα όρια στις γυναίκες και η φύση καθορίζει μέχρι πότε έχει διάρκεια η αναπαραγωγική της ηλικία. Όλες οι γυναίκες εκτός από 27 ανοιχτά tab στο κεφάλι μας, έχουμε και ένα χρονόμετρο που κάνει αμείλικτα τικ τοκ, μέχρι ο αριθμός 4 να μπει μπροστά και το κεράκι να λιώσει στην τούρτα. Αλλά, αν μην τι άλλο, εμείς φημιζόμαστε πως ακολουθούμε με ευλάβεια όλα όσα μας υποδεικνύει η φύση. Άλλωστε, η φύση δημιούργησε τις σκούρες αποχρώσεις στο δέρμα, την πιο μικρή σωματική διάπλαση των γυναικών, την έλξη για ανθρώπους του ίδιου φύλου και last but not least τις τρίχες στις μασχάλες. Με όσο σεβασμό υπακούμε σε όλες τις παραπάνω προσταγές της φύσης, επιβάλλεται να ακολουθούμε τα βιολογικά, ρολόγια... ή χρονόμετρα.

Η μονη απάντηση που τους αξιζει... pic.twitter.com/PelBlpebpF — lemongigi (@lemonGigi4) June 13, 2021

Φεμινίστριες αυτή η μάστιγα

Το προοδευτικό και αισιόδοξο μήνυμα του άδοξου 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Γονιμότητας ήταν το εξής: «Η τεκνοποίηση και η δημιουργία οικογένειας είναι η χαρά της ζωής, η αντιρρόπηση της υπογεννητικότητας, η δημοσιονομική εξασφάλιση ενός κράτους προοπτικής που δεν φθίνει αλλά ακμάζει, που δεν “γερνάει” αλλά σφύζει από δημιουργία και ανάπτυξη». Και όσες δεν το πιστεύουν αυτό είναι φεμινίστριες! Που σίγουρα είναι γυναίκες που δεν έχουν νιώσει ποτέ τη χαρά την αντρικής συντροφιάς (για να το πω κομψά). Και ξέρεις κάτι, αυτές ας μην κάνουν ποτέ παιδιά γιατί θα γίνουν και αυτά μικροί φεμινιστές και μικρές φεμινίστριες. Και άντε να ξεμπλέξεις μετά…