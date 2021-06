Ο Τζόις ήταν ζωντανός στην δεξαμενή της βίλας στον Πειραιά: Μετρούσε τις μέρες, έγραφε μηνύματα (pics)

Απίστευτη αποκάλυψη της Αγγελικής Νικολούλη για τον Τζόις, ο οποίος στον ανοιχτό τάφο του μετρούσε τις μέρες και έγραφε μηνύματα στην οικογένειά του.

Πραγματικά δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό που αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη στην χθεσινή εκπομπή της, καθώς ανάλογα περιστατικά βλέπουμε μόνο σε ταινίες θρίλερ.

Το «Φως στο τούνελ» λοιπόν ασχολήθηκε και με την περίπτωση του Τζόις – Τίμοθι Ράντοτσικ, ο σκελετός του οποίου βρέθηκες σε δεξαμενή της ερειπωμένης έπαυλης Μαυρομιχάλη στον Πειραιά από παιδιά που έπαιζαν εκεί.

Τα μηνύματά του

Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής ερεύνησαν την άδεια υδατοδεξαμενή βάθους πέντε μέτρων, βρέθηκαν μπροστά σε μία τρομακτική αποκάλυψη.

Ο 27χρονος ήταν για καιρό εκεί ζωντανός, αλλά δεν μπορούσε να βγει. Κάτι που επιβεβαιώνουν και τα μηνύματα που είχε γράψει με πέτρα...

«Here since 21.08.2020», έγραφε δηλώνοντας ότι βρισκόταν εκεί παγιδευμένος, από την ημέρα που εξαφανίστηκε, ενώ έχοντας εξαντλήσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να απελευθερωθεί χωρίς όμως αποτέλεσμα, έγραψε: «Tried everything…».

Μάλιστα, φρόντισε να στείλει και ένα μήνυμα στην οικογένειά του, γράφοντας: «Love you family, papa, Rick, Tiffany».

Δεν ήταν ατύχημα

Σε ζωντανή σύνδεση μέσω Skype με την εκπομπή, ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Τσιανάκας, ανέφερε σοκαρισμένος: «Ο Τζόις είχε μαρτυρικό θάνατο και αυτό πλήγωσε ανεπανόρθωτα την οικογένειά του, που ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει τις απαντήσει που ζητούσε. Από κάποια στοιχεία που βρέθηκαν στην υδατοδεξαμενή και ερευνούν οι Αρχές, δεν πιστεύουμε πως ήταν ατύχημα. Θεωρώ πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις.»