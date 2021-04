Τόνι Κρόος: Η υπενθύμιση της απόλυτης τελειότητας

«Εκείνος που είναι τολμηρός, γενναίος, σταθερός, απλός, φυσικός και δεν βιάζεται, πλησιάζει την τελειότητα». Η περιγραφή του Κομφούκιου για τον πλησίον του τέλειου βασίζεται σε απλές, ρεαλιστικές αρετές, που είναι, όμως, δύσκολο να κατακτηθούν μονομιάς, σε κοινό σώμα. Στην περίπτωση του Τόνι Κρόος, ο ορισμός του μυθικού Κινέζου διανοητή κουμπώνει, μάλλον, υπερβατικά.

Διαπράττοντας την ποδοσφαιρική αναλογία, η τόλμη, η γενναιότητα, η σταθερότητα, η απλότητα και η σπάνια ευφυΐα στοιχειοθετούν με απρόσμενη ακρίβεια το προφίλ του Γερμανού χαφ. Η αξία και η πληρότητα του οποίου, συχνά, λησμονιέται από το κοινό. Όχι ως σημάδι απαξίωσης, αλλά ως δείγμα της συνεχούς επαφής με το άριστο, της απαράμιλλης ποιότητας και διάρκειας που δυστυχώς, καταντά δεδομένη. Μοιραία, κι αυτό είναι μια κάποια υποτίμηση.

Ανάμεσα, όμως, στην αλυσίδα των εμφανίσεων από το ύψιστο «ράφι» που πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια της σεζόν, πάντα ένας κρίκος θα εξοκέλλει ανοδικά κατά καιρούς. Μια μεμονωμένη παράσταση, ένα σημείωμα-υπενθύμιση της κλάσης του, που είναι ικανή να συγκριθεί μόνο με τους προγενέστερους, τους κορυφαίους ομοθεσίτες της ιστορίας. Εκείνων που έχουν ήδη εκφράσει το αποθεωτικό «salute» τους στην τεχνολογική ιδιοφυΐα του. Ο Γιόχαν Κρόιφ, που στα τελευταία χρόνια της ζωής του υπερασπιζόταν εμμονικά το δικαίωμά του στη Χρυσή Μπάλα. Ο Πολ Σκόουλς, που στα τελευταία χρόνια της αγωνιστικής ζωής του, έκλεβε κινήσεις από το δικό του playbook, προσπαθώντας να τον μιμηθεί. Ο Τσάβι, ο οποίος είδε σε έναν ημίψηλο Γερμανό με τατουάζ-μανίκι κάτι από τη δική του «παικτική» στόφα. Ένα παράδειγμα γενναιότητας που βίωσε ιδίοις όμμασι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, σε μία επαναφορά προς τον παραπάνω ορισμό του Κομφούκιου.

Και η εμφάνιση κόντρα στη Λίβερπουλ, ήταν αυτός ο κρίκος. Αυτό το θαυμαστικό, στο τέλος της γεμάτης από σημεία στίξης πρότασης. Στην κορυφαία σκηνή, σε ένα ζευγάρι που οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι «κύκλωσαν» νοητά τη στιγμή της κλήρωσης των προημιτελικών, ως ένα θέαμα που δεν έπρεπε να χάσουν. Με το τέλος του πρώτου μεταξύ τους αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε αυτό που άξιζε, μια καθαρή νίκη με δύο γκολ διαφορά και ουκ ολίγους πρωταγωνιστές. Το «άστρο» του Βινίσιους έλαμψε όσο ποτέ άλλοτε, όμως, πίσω και πάνω από τη σπουδαία ομαδική συνεισφορά, κρύφτηκε ως συνήθως ο στυλοβάτης, Τόνι Κρόος. Αυτή τη φορά το αποτύπωσε και στα highlights, απέναντι στην ράθυμη, αδιάβαστη, ιερόσυλη Λίβερπουλ.

An absolute joy to watch. pic.twitter.com/tOzu9BKxdC

100% long pass accuracy 36 passes attempted 34 passes completed 8 passes into the final ⅓ 4 passes into the box 3 crosses 2 chances created 1 assist

Toni Kroos' first-half by numbers vs. Liverpool:

Τη Λίβερπουλ της τελευταίας γραμμής άμυνας στη σέντρα, τη Λίβερπουλ του ανύπαρκτου κλοιού πίεσης στον πιο νευραλγικό παράγοντα στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης. Η αφέλεια των Reds στο πρώτο ημίχρονο αποτέλεσε βούτυρο στο ψωμί του. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο Κρόος θα μπορούσε να βγάζει κάθε μέρα, όλη μέρα αυτή την οργιώδη 40άρα μπαλιά από τα βάθη της μαδριλένικης επίθεσης προς τον «Βίνι», αλλά εκείνος θα τη χαράμιζε, απόρροια της αμφίβολης ικανότητάς του στο τελείωμα των φάσεων. Η βραδιά καριέρας του Βραζιλιάνου, όμως, πίστωσε στον 31χρονο μαέστρο μια σύλληψη καθοριστική στον πίνακα του σκορ, γεγονός που τής δίνει άλλη αίγλη.

Toni Kroos’ lofted pass for Vinicius Jr’s first goal should be in a museum.

All credit to Vini Jr for the first touch and finish. Football heritage all round pic.twitter.com/fUd2sW3M1K

— CrossAndNod (@crossandnod) April 6, 2021