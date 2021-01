Χάβερτς-Βέρνερ: Νέοι… Αζάρ, ή μια ωρολογιακή «βόμβα» στα χέρια του Λάμπαρντ;

Ο Γάλλος συγγραφέας Louis Aragon όριζε το θαύμα ως την έκρηξη της αντίφασης μέσα στο πραγματικό. Ναι, μπορεί το γεγονός ότι ο Τίμο Βέρνερ και ο Κάι Χάβερτς σκόραραν σε ίδιο παιχνίδι της Τσέλσι μετά από 64 και 85 ημέρες αντίστοιχα να μην εκλαμβάνεται ακριβώς ως θαύμα, δεν παύει, όμως, να φέρνει στην επιφάνεια την εκρηκτική αντίφαση της μέχρι τώρα πραγματικότητάς στο φρούριο των Μπλε.

Δύο παίκτες που σκόραραν από κοινού 40 (28-12) γκολ την περασμένη σεζόν στην ελίτ των γερμανικών γηπέδων και που συμμετείχαν σε άλλα 14 (8-6 ασίστ), έχουν φτάσει σε σημείο να θεωρείται είδηση το ένα γκολ που σημειώνουν (ακόμη και) στο FA Cup, (ακόμη και) κόντρα στη Μόρκαμ. Είδηση διπλή, μάλιστα, από τη στιγμή που το πέτυχαν αμφότεροι στο ίδιο ματς.

Το βασικό δίπολο των ανερχόμενων σταρ του γερμανικού ποδοσφαίρου, αυτοί για τους οποίους ξοδεύτηκαν 133 εκατ. ευρώ από το ίδιο ταμείο με διαφορά δύο μηνών, μετατράπηκε αναπάντεχα σε δίδυμο συμπαικτών που πασχίζουν να διακρίνουν τα όρια και τις αντοχές τους. Τη θέση τους στον κόσμο της Premier League, των Λονδρέζων ειδικότερα.

Have Werner and Havertz found their level? pic.twitter.com/C2cwkLn1KK

