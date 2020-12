Το «Placebo Effect» των Ασπιρίνων

Το «εικονικό φάρμακο» είναι μια πλαστή ιατρική παρέμβαση που μπορεί να παραγάγει το φαινόμενο της ανθυποβολής. Σύμφωνα με τη θεραπευτική διαδικασία, χορηγείται στον ασθενή ένα αδρανές χάπι, δίνεται η πληροφορία ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει την κατάστασή του, αλλά αποκρύπτεται η πληροφορία ότι είναι στην πραγματικότητα αδρανές. Έτσι, ο ασθενής πείθεται και αυτή η πεποίθηση μπορεί να παράγει μια υποκειμενική αντίληψη θεραπευτικού αποτελέσματος, κάνοντας τον ασθενή να αισθανθεί ότι η κατάστασή του έχει βελτιωθεί.

Στην περίπτωση της Λεβερκούζεν, το γνωστότερο ως Placebo effect είναι ταυτόχρονα το όπιο και η παρενέργειά της. Η πραγματικότητα που συντηρεί για ένα μεγάλο διάστημα στη σεζόν, πείθοντας άπαντες ότι είναι έτοιμη για την υπέρβαση, μέχρι να συνειδητοποιήσει στα μέσα της διαδρομής ότι δεν έχει ιαθεί οριστικά από την ηττοπάθεια που της καταλογίζουν διαχρονικά οι αντίπαλοι οπαδοί της Bundesliga.

Τούτη τη φορά, το σύνολο του Πέτερ Μπος διαγράφει και πάλι μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια κατευθείαν από τη γραμμή της αφετηρίας. Έχει ολοκληρώσει το 1/3 του πρωταθλήματος αήττητο και απολαμβάνει τη μοναξιά στην κορυφή της βαθμολογίας για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2014/15. Με τη διαφορά ότι τότε το καλεντάρι έγραφε 3η αγωνιστική. Όχι 11η.

Κάνοντας «βουτιά» στην πρόσφατη ιστορία, δεν θα βρει κανείς καλύτερο ανάλογο ξεκίνημα της Μπάγερ τα τελευταία 11 χρόνια. Η προηγούμενη περίπτωση που παρέμεινε μακριά από την ήττα μετά από 11 αγωνιστικές ήταν τη σεζόν 2009/10, όταν άντεξε να οδηγεί την κούρσα μέχρι την 23η αγωνιστική, δίνοντας τέλος στο σερί μια «στροφή» αργότερα (13-11-0). Ωστόσο, η πλασματική επήρεια του ψευδοφάρμακου έληξε άδοξα σε εκείνο το σημείο και ακολούθησε η κατάρρευση. Το φινάλε του πρωταθλήματος τη βρήκε 4η, με 5 ήττες στα τελευταία 10 ματς, να χάνει για 2 βαθμούς την έξοδο στο Champions League από τη Βέρντερ Βρέμης. Κι αν κάποιος ψάξει ακόμη βαθύτερα, θα βρει ότι η μοναδική χρονιά που οι Ασπιρίνες προέλασαν αλώβητοι σε μεγαλύτερο μέρος της σεζόν σημειώθηκε το 2001/02, τη χρονιά που έχασαν σαλατιέρα, Κύπελλο και Champions League μια… ανάσα από τον θρίαμβο.

Τα 11 παιχνίδια στα οποία κερδίζει σταθερά βαθμό/ους μοιάζουν, μάλλον, με τη μικρή εικόνα. Το γενικό κάδρο παρουσιάζει μια Λεβερκούζεν απαλλαγμένη από τα «πρέπει» της εποχής Χάβερτς, που υπεισέρχεται σε νέα φάση. Σε αυτή την ευτυχή, όπως φαίνεται, μετάβαση, ο Ολλανδός τεχνικός έχει βρει τις ισορροπίες και τα υλικά που θα δώσουν νέα πνοή στο επιθετικό, υψηλής έντασης παιχνίδι της. Χαρακτηριστικό γνώρισμα, άλλωστε, στο παιχνίδι των Ασπιρινών, που περικλείει και τη δυναμική τους, είναι πώς πρόκειται για την ομάδα με τον υψηλότερο δείκτη επιτυχημένου πρέσινγκ στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης (36,4%). Ανώτερη της ελλιπούς φρεσκάδας, Μπάγερν Μονάχου, της Λειψίας του Νάγκελσμαν, όπως και της Μπορούσια Ντόρτμουντ, που ο δείκτης δεν ήταν αντιπροσωπευτικός για να κρατήσει τον Λουσιέν Φαβρ στο τιμόνι της.

Το περασμένο καλοκαίρι, η φυγή των Χάβερτς-Βόλαντ έθεσε κρίσιμα ερωτηματικά για το πώς θα αναπληρωθεί το κενό των 22 γκολ που άφησαν πίσω τους στη «Bay Arena» (πάνω από το 1/3 του ενεργητικού της ομάδας στη Bundesliga). Η απάντηση, όμως, βρέθηκε και μάλιστα εκ των έσω, ξέχωρα, δηλαδή, από τη δαπάνη των 26,5 εκατ. ευρώ για τον Πάτρικ Σχικ (4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος).

Ο Λίον Μπέιλι απέβαλε τη στάμπα του «wonderkid» (23 χρονών γαρ) και δεδομένα απόντος ποιοτικότερου ποδοσφαιριστή στο ρόστερ, επιτέλους αποδίδει με βάση τα υψηλά του στάνταρ, σκοράρει με την ίδια συχνότητα που δημιουργεί (4 γκολ-4 ασίστ στο πρωτάθλημα, 9-6 συνολικά) και είναι εν γένει ο καταλύτης στο επιθετικό 4-3-3 του Μπος. Ο Λούκας Αλάριο ανέλαβε με μακράν μεγαλύτερη επιτυχία από όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς την ευθύνη του «killer» της ομάδας και τα 8 γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις τον έχουν καταστήσει το κατάλληλο αντίδοτο στον Βόλαντ και τον πρώτο στην ιεραρχία των φορ.

Leon Bailey's last competitive games:

vs. Hapoel Beer-Sheva

vs. Gladbach

vs. Bielefeld

vs. Hapoel Beer-Sheva

vs. Hertha

vs. OGC Nice

vs. Schalke

vs. Slavia Prague br>vs. Hoffenheim

pic.twitter.com/TztPBLoUnT

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 13, 2020