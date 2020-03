Μάρκος Αλόνσο: Ακόμα ένα λάθος του Λάμπαρντ...

Ο Ζιρού συνέχισε να... εκθέτει τον προπονητή του στους «μπλε» του Λονδίνου για όλο το προηγούμενο διάστημα κατά το οποίο δεν τον χρησιμοποιούσε και επέλεγε αντ' αυτού να δίνει ευκαιρίες στον Τάμι Άμπραχαμ. Ναι μεν ο Άγγλος επιθετικός έφτασε στα 13 τέρματα στην Πρέμιερ Λιγκ, όμως, ο Γάλλος όφειλε να πάρει συμμετοχές και όπως έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα τις άξιζε και με το παραπάνω.

Πρώτα το ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπειτα το γκολ απέναντι στην Τότεναμ και μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μπόρνμουθ. Γιατί αν βρεθεί κάποιος να πει πως η κίνηση που κάνει ο Ζιρού για να πετύχει το δοκάρι και να σκοράρει στο «ριμπάουντ» ο Μάρκος Αλόνσο υπάρχει σε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, γελιέται...

Όπως και με τον διεθνή στράικερ, έτσι και με τον Ισπανό φουλ μπακ ο Φρανκ Λάμπαρντ φαίνεται πως ενδεχομένως να έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος στη φετινή σεζόν και στον καταρτισμό των πλάνων του. Ο Αλόνσο είναι ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που ίσως να βρίσκεται ακόμα στη λίστα με τους υπό παραχώρηση ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου, παρ' όλα αυτά στα δύο παιχνίδια με τις Τότεναμ και Μπόρνμουθ έχει δείξει στον προπονητή του ότι ήταν δική του ευθύνη που η ομάδα έχανε τα στοιχεία που μπορούσε να της δώσει ο Ίβηρας από την αριστερή πτέρυγα.

Marcos, Marcos Alonso,

Runs down the wing for me pic.twitter.com/4sRjugw5rh — Uber Chelsea FC (@UberCheIseaFC) February 29, 2020

Καλός ο Αθπιλικουέτα, καλός ο Ρις Τζέιμς, καλός και ο Έμερσον, αλλά κανείς από αυτούς δεν την έχει την επιθετική «φλόγα» του Μάρκος Αλόνσο. Και τώρα που ο «Φράνκι» αρχίζει να διαφοροποιεί το σύστημα των «μπλε» τοποθετώντας τριάδα αμυντικών και πεντάδα μπροστά τους, το αριστερό «φτερό» θέλει έναν ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Ισπανός που δεν σταματάει να τρέχει σε ολόκληρη την πλευρά και βοηθάει σημαντικά στο επιθετικό κομμάτι.

Με τον τρόπο που έσωσε τον βαθμό για την ομάδα του στο ματς του Vitality Stadium το Σάββατο, έδειξε πως ακολουθεί τις φάσεις, θα βρεθεί στην περιοχή για να εκμεταλλευτεί μια δεύτερη μπάλα ή μια κακή απομάκρυνση ή ένα γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Επιπλέον, με την κεφαλιά στο δεύτερο γκολ καθιστά εμφανή την δύναμη, την εμπιστοσύνη στο κορμί του και την αντίληψη της κατάστασης και της στιγμής που ευνοεί την απειλητική κατάσταση για την αντίπαλη εστία...

«Όλα μοιάζουν πολύ καλά, ο κόουτς θέλει να δουλεύουμε με ένταση και δίνει ελεύθερία σε εμάς τους φουλ μπακ να συμμετέχουμε στις επιθέσεις. Το ξέρουμε ότι είναι προτεραιότητά μας να αμυνόμαστε αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για τον τρόπο με τον οποίο παίζουμε και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τα επίσημα παιχνίδια» δήλωνε ο Μάρκος Αλόνσο από την προετοιμασία της ομάδας το περασμένο καλοκαίρι και τα πράγματα δεν εκτυλίχθηκαν καθόλου όπως θα τα περίμενε.

Ο Λάμπαρντ έφτασε σε σημείο ν' αφήνει να εννοηθεί ότι ο ποδοσφαιριστής απλά δεν ήταν στις επιλογές του και γι' αυτό τον άφηνε εκτός σχεδίων, τονίζοντας ότι: «'Εχω αρκετές επιλογές να κάνω και χρειάζομαι ένα σταθερό ρόστερ, ορισμένοι παίκτες θα είναι απογοητευμένοι αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Απλά τους χρειάζομαι όλους σε εγρήγορση...».

Μπορεί ο Μάρκος Αλόνσο στο ματς με τη Μπάγερν Μονάχου στους «16» του Champions League ν' αντέδρασε βλακωδώς και ν' αποβλήθηκε δικαίως για χτύπημα εκτός φάσης «κρεμώντας» την ομάδα του και τον προπονητή του. Ωστόσο, στα τελευταία δύο ματς πρωταθλήματος απέναντι σε Τότεναμ και Μπόρνμουθ είναι αλήθεια πως έχει δείξει ότι δεν υπάρχει άλλος τέτοιος αμυντικός... σκόρερ στην Premier League από την ημέρα που εκείνος βρέθηκε στο αγγλικό ποδόσφαιρο και φόρεσε τη μπλε φανέλα.

Marcos Alonso was back with a bang against Tottenham pic.twitter.com/q5pol9a30q — Goal (@goal) February 23, 2020

Έχει σκοράρει 19 φορές από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 και φυσικά είναι τα περισσότερα γκολ που έχει να παρουσιάσει οποιοσδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής στο κορυφαίο πρωτάθλημα που δηλώνεται στις θέσεις των αμυντικών. Απέναντι στους «cherries» έφτιαξε 5 ευκαιρίες για γκολ, είχε 100% επιτυχία στις μακρινές μεταβιβάσεις, είχε 100% επιτυχία στις ντρίμπλες, είχε 50% επιτυχία στα γεμίσματα στην περιοχή, κέρδισε 5/7 εναέριες μονομαχίες και ανέκτησε την κατοχή της μπάλας 6 φορές.

Τα τελευταία 4 γκολ του έχουν επιτευχθεί στις 6 πιο πρόσφατες τελικές προσπάθειές του που είχαν κατεύθυνση προς τον στόχο! Η ταχύτητά του από αριστερά, η αυτοπεποίθησή του με τη μπάλα στα πόδια, η δυνατότητά του να «εκτελεί» τόσο σε open-play όσο και να παίρνει πάνω του τις στημένες μπάλες στις οποίες είναι εξαιρετικός και η απειλή που μπορεί ν' αποτελέσει για την αντίπαλη εστία, είναι στοιχεία που ο Λάμπαρντ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Και επειδή γίνεται αρκετή κουβέντα το τελευταίο διάστημα στο ρεπορτάζ της Τσέλσι αναφορικά με το συμβόλαιο του Γουίλιαν και τα τρία χρόνια τα οποία θέλει ο Βραζιλιάνος σε αντίθεση με τα δύο που του προσφέρει ο σύλλογος, έχει τα ίδια γκολ με τον Μάρκος Αλόνσο! Φυσικά διόλου τιμητικό είναι για τον «Γουίλι» αφού πρόκειται για έναν παίκτη που τιτλοφορείται ως εξτρέμ/περιφερειακός επιθετικός κι έναν που είναι φουλ μπακ και δεν θα του καταλόγιζε κανείς ευθύνη αν δεν έστελνε τη μπάλα στα δίχτυα...