Οι αριθμοί το λένε ξεκάθαρα: Πρόκριση της Μπάγερν επί της Τσέλσι

Οδηγεί την κούρσα της Bundesliga, έστω και χωρίς την συνήθη άνεσή της. Έχει κατακτήσει πέντε φορές το Champions League, αλλά έχει να πάει σε τελικό από το 2013. Εφτά χρόνια είναι πολλά για την Μπάγερν Μονάχου, η οποία είναι το φαβορί για να αποκλείσει την Τσέλσι και να προκριθεί στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δεν το λέμε εμείς, το λένε (και) οι αριθμοί που θα διαβάσετε παρακάτω. Ιδού, λοιπόν, πέντε (πειστικοί) λόγοι για τους οποίους η Μπάγερν έχει τον πρώτο λόγο κόντρα στους Μπλε του Φρανκ Λάμπαρντ.

1) Ρόμπερτ ΛεβανΓΚΟΛσκι

Με εξαίρεση τον Τσίρο Ιμόμπιλε της Λάτσιο (27 γκολ), δεν υπάρχει πιο αποδοτικός επιθετικός στην Ευρώπη αυτή την στιγμή από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός είναι διαρκώς «καυτός», έχει φτάσει τα 25 γκολ σε 23 παιχνίδια στην Bundesliga, ενώ στο Champions League μοιράζεται την πρώτη θέση των σκόρερ με τον εκπληκτικό Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, με δέκα γκολ έκαστος.

Συνολικά, ο «Λέβα» έχει 38 γκολ σε 32 επίσημα παιχνίδια με την Μπάγερν, σκοράροντας κάθε 75 λεπτά. Την ίδια ώρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρειάζεται 106 λεπτά, ο Λιονέλ Μέσι 103 και ο Κιλιάν Μπαπέ 91. Α, ο πρώτος σκόρερ της Τσέλσι, Τάμι Έιμπραχαμ, χρειάζεται... 164 λεπτά για ένα γκολ.

Στο Champions League, η φανέλα με το «9» της Μπάγερν σκοράρει κάθε 44 λεπτά και, βεβαίως, κατέχει πλέον το ρεκόρ ως το πιο γρήγορο καρέ στην ιστορία της διοργάνωσης, αφού χρειάστηκε 16 λεπτά για να πετύχει τέσσερα γκολ εις βάρος του Ερυθρού Αστέρα.

Μέχρι τώρα στην σεζόν, μόλις εφτά ομάδες κατάφεραν να αποτρέψουν τον Λεβαντόφσκι από το να σκοράρει, ενώ ο ίδιος... απολαμβάνει να σκοράρει κόντρα σε ομάδες από το Λονδίνο, με πέντε γκολ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της Μπάγερν με ομάδες από την αγγλική πρωτεύουσα.

Κόντρα στην δεύτερη χειρότερη άμυνα στο πρώτο μισό της Premier League (37 γκολ παθητικό, έναντι 39 της Μπέρνλι), ο Λεβαντόφσκι πρέπει ήδη να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση και προσμονή...

2) Οι καλύτεροι β' ρόλοι

Είναι λογικό ο Φρανκ Λάμπαρντ, στην προετοιμασία των δύο αγώνων, να έχει εστιάσει πρωτίστως στον περιορισμό του Λεβαντόφσκι, ο οποίος απέχει μόλις ένα γκολ από τον Καρίμ Μπενζεμά και την τέταρτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο Champions League.

Και οι παίκτες που κινούνται γύρω από τον Πολωνό επιθετικό, όμως, λειτουργούν με ζηλευτή (γερμανική) αποτελεσματικότητα. Ο Σερζ Γκνάμπρι είναι ο δεύτερος σκόρερ της Μπάγερν με 15 γκολ, όσα έχει δηλαδή ο πρώτος σκόρερ της Τσέλσι, Τάμι Έιμπραχαμ. Ο νεαρός Άγγλος διεθνής είναι ο μοναδικός παίκτης των Μπλε με διψήφιο αριθμό τερμάτων.

Στον τομέα των ασίστ, οι 14 του Τόμας Μίλερ σε 23 παιχνίδια της Bundesliga δεν είναι μόνο ρεκόρ στο πρωτάθλημα από τότε που καταγράφονται τέτοια στατιστικά, αλλά περισσότερες από τις διπλάσιες από οποιοδήποτε παίκτη της Τσέλσι σε όλες τις διοργανώσεις την φετινή σεζόν!

Ενώ ο Έιμπραχαμ και ο Κρίστιαν Πούλισιτς, πρώην μεσοεπιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μετρούν από έξι ασίστ έκαστος, είναι δύο από τους μόλις έξι παίκτες που έχουν τρεις ή παραπάνω ασίστ για τους νικητές του περυσινού Europa League. Από την άλλη, η Μπάγερν έχει έντεκα παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Λεβαντόφσκι, που έχουν καταγράψει τουλάχιστον τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Και αυτές οι ασίστ έρχονται κυριολεκτικά από... παντού για την Μπάγερν. Οι επιθετικοί Μίλερ, Γκνάμπρι, Κοουτίνιο, Κίνγκσλεϊ Κομάν και Ιβάν Πέρισιτς έχουν τουλάχιστον πέντε. Οι μέσοι Γιόσουα Κίμιχ (6), Λέον Γκορέτσκα (5) και Κορεντέν Τολισό (4), όπως και οι ακραίοι μπακ – χαφ Αλφόνσο Ντέιβις (6) και Μπενζαμέν Παβάρ (5) βάζουν το δικό τους πολύτιμο λιθαράκι. Με λίγα λόγια, μόνο ο τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ και οι κεντρικοί αμυντικοί δεν έχουν ασίστ.

3) Η τέλεια φάση ομίλων

Την ώρα που η Τσέλσι προκρίθηκε πάνω στο... νήμα στον όμιλό της (όγδοος), μόλις με έναν βαθμό παραπάνω από τον Άγιαξ και επειδή στο τελευταίο ματς ο Αίαντας ηττήθηκε στην έδρα του από την Βαλένθια (0-1), η Μπάγερν όχι απλά κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλό της (δεύτερο), αλλά κυριάρχησε απόλυτα.

Τότεναμ (7-2 εκτός και 3-1 εντός), Ολυμπιακός (3-2 εκτός και 2-0 εντός) και Ερυθρός Αστέρας (3-0 εντός και 6-0 εκτός) υποκλίθηκαν στους 29 φορές πρωταθλητές Γερμανίας, οι οποίοι κατέγραψαν την καλύτερη φάση ομίλων στην ιστορία του Champions League, όχι για το απόλυτο νικών (έξι στις έξι), αλλά για την διαφορά τερμάτων (+19).

Six wins from six in Europe

Can Bayern go all the way this season? pic.twitter.com/0c6kFrVdMq

— Bundesliga English (Bundesliga_EN) December 11, 2019