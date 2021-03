Ρέιντζερς: Από την ταπείνωση, στον θρόνο (pics & vids)

Η αναμονή της Ρέιντζερς έλαβε τέλος. Το ταξίδι από την άγονη γραμμή της χρεοκοπίας, του υποβιβασμού και της ταπείνωσης - την ώρα που η Σέλτικ ζούσε και βασίλευε εντός Σκωτίας - μέχρι την ποδοσφαιρική Ιθάκη ήταν μακρύ τόσο σε διαδρομή, όσο και σε χρόνο. Η μπλε πλευρά της Γλασκώβης πανηγυρίζει από το μεσημέρι της Κυριακής (7/3) καθώς η λευκή ισοπαλία (0-0) της Σέλτικ στο Νταντί με την τοπική Γιουνάιτεντ οδήγησε στη μαθηματική στέψη δίχως να χρειαστεί το Old Firm, στις 21 Μαρτίου.

Παρά την απουσία της από την κατηγορία πρωτίστως και από τους τίτλους δευτερευόντως (όταν επέστρεψε) στο διάστημα των εννιά ετών που η μεγάλη αντίπαλος κατακτούσε ό,τι υπήρχε παραμένει η πολυνίκης του πρωταθλήματος με 55 κατακτήσεις. Κι αν το ξέχασαν οι «Κέλτες», τους το υπενθύμισε το ιπτάμενο banner τίτλου στον ουρανό του Tannadice Park την ώρα του ματς με την Νταντί.

O Στίβεν Τζέραρντ άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε και κατάφερε στην τρίτη του σεζόν στο τιμόνι της ομάδας να την οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι πλέον ένας rookie προπονητής, ίσως και ο ίδιος να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα (δημοσιεύματα τον φέρουν ακόμη κι ως μέλλοντα προπονητή της Λίβερπουλ).

Κατάφερε να κατακτήσει αυτό που δεν είχε καταφέρει ως παίκτης αν και η σεζόν δεν έχει τελειώσει, καθώς η Ρέιντζερς βρίσκεται στους 16 του Europa League όπου αντιμετωπίζει τη Σλάβια Πράγας. «Η Ρέιντζερς ήταν στην κόλαση για δέκα χρόνια. Δεν έχω λόγια για να περιγράψω την ομάδα μου. Είμαι τρία χρόνια στην ομάδα, αλλά μπορώ να αφουγκραστώ τον κόσμο και τη νοοτροπία της ομάδας», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Η ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ (ΜΟΝΟ) ΔΡΟΜΟ

Η Ρέιντζερς υποβιβάστηκε το 2012 και αναγκάστηκε να κολυμπήσει σε βαθιά αχαρτογράφητα για την ίδια νερά. Η περιπλάνηση ξεκίνησε από την τέταρτη κατηγορία. Απευθείας άνοδος στην τρίτη, απευθείας άνοδος στη δεύτερη, αλλά κάπου εκεί ξεκίνησαν τα ζόρια.

Το ασανσέρ δεν ανέβηκε με τη μία από την Championship στην Premiership. Έμεινε εκεί μία σεζόν. Ό,τι δεν πέτυχε με την πρώτη, το πέτυχε με τη δεύτερη. H αρετή της επιμονής και της υπομονής.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ

Η επιστροφή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα για τους «τζερς». Τα τέσσερα χρόνια ήταν στη σκιά της Σέλτικ, η δυναστεία της οποίας έμοιαζε ακλόνητη, να στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Η πρώτη και η δεύτερη εξ αυτών των σεζόν τη βρήκαν να τερματίζει στην τρίτη θέση. Στην τρίτη απόπειρα ανέβηκε ακόμη ένα σκαλί (δεύτερη θέση).

Η περυσινή σεζόν έτσι κι αλλιώς ήταν ανώμαλη λόγω του κορονοϊού, καθώς το πρωτάθλημα διεκόπη λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Η πέμπτη ήταν και η φαρμακερή...

Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΦΑΝΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ο σωστός μεταγραφικός σχεδιασμός οδήγησε προς τον τίτλο. Η Ρέιντζερς απέκτησε τον Κέμαρ Ρούφ από την Άντερλεχτ αντί 5.000.000 ευρώ, τον Ιάνις Χάτζι από την Γκενκ αντί 3.500.000 ευρώ και τον Ίτεν από τη Σεν-Γκάλεν αντί 3.000.000 ευρώ. Ο Ντεφόε (11 συμ., 2 γκολ) αφίχθη ως ελεύθερος από την Μπόρνμουθ , ο Μπαλόγκουν από τη Γουίγκαν (18 συμ.), ο Ζούνγκου δανεικός από την Αμιάν (13 συμ.). Οι αριθμοί αποδεικνύουν εάν βγήκαν οι μεταγραφές.

Rangers - since they last won the Scottish top-division title in 2010-11:

league games

league goals

players used

permanent managers#SPFL pic.twitter.com/giEQA3wN9h — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 7, 2021

Αντίθετα, δεν έχασε παίκτες που ανέτρεψαν το αγωνιστικό πλάνο του Τζέραρντ. Μάλιστα κατάφερε να βάλει στα ταμεία 800.000 ευρώ από τις πωλήσεις των Ντόχερτι και Πόλστερ. Κι όλα αυτά το πλαίσιο με λελογισμένης οικονομικής πολιτικής.

ΤΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Από την αρχή μέχρι το τέλος η Ρέιντζερς ήταν ένα τρένο που δεν έκανε στάσεις. Πρωταθλήτρια από την 31η αγωνιστική και χωρίς ήττα μάλιστα! Λίβινγκστον, Μάδεργουελ, Χιμπέρνιαν και Χάμιλτον έκοψαν βαθμούς, καμία ομάδα της Scottish Premiership δεν τη νίκησε. Με πρώτο βιολί τον δεξιό μπακ, Τζέιμς Ταβερνιέ (11 γκολ), ο οποίος έζησε μεγάλο μέρος αυτής της «ανηφόρας» (από το 2015 στην ομάδα) - δεν είναι και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος καθώς ο Οντσόν Εντουάρ της Σέλτικ έχει 16 γκολ - και άξιους συμπαραστάτες τους Αλφρέδο Μορέλος (10 γκολ), Κέμαρ Ρουφ (10 γκολ) και Ράιαν Κεντ (8 γκολ) πέρασε ό,τι εμπόδιο συνάντησε, έφτασε στην πηγή, ήπιε και νερό.

O 40χρονος Τζέραρντ εμπιστεύτηκε στη φετινή πορεία έμπειρους παίκτες στο τέρμα (ΜακΓκρέγκορ, 39 ετών), στην άμυνα (Γκόλντσον, 32 ετών), (Μπάρισιτς, 28 ετών), (Μπαλόγκουν, 32 ετών), στο κέντρο (Ντέιβις, 26 ετών) και την επίθεση (Ρουφ, 28 ετών) βάζοντας νέο (ηλικιακά) αίμα όπως ο 22χρονος Ιάνις Χάτζι (γιος του μεγάλου Γκεόργκι), ο 25χρονος Γκλεν Καμαρά (είχε ξεχωρίσει από τα ματς της Ελλάδας με τη Φινλανδία και είχε απασχολήσει και ελληνικές ομάδες), ο 24χρονος Μορέλος και ο συνομήλικός του Ίτεν.

Celtic (11/12)

Celtic (12/13)

Celtic (13/14)

Celtic (14/15)

Celtic (15/16)

Celtic (16/17)

Celtic (17/18)

Celtic (18/19)

Celtic (19/20)

Rangers (20/21) Steven Gerrard's side said 'NOPE' to the 10-in-a-row. pic.twitter.com/pRwlUccBXB — Squawka Football (@Squawka) March 7, 2021

Η Ρέιντζερς επέστρεψε στο θρόνο της. Μπορεί ο «αρχιτέκτονας» να ακούει ήδη «σειρήνες» (από το Άνφιλντ κι όχι μόνο), μπορεί η Σέλτικ να ετοιμάζει τη δική της αντεπίθεση για να ανακτήσει τα σκήπτρα, αλλά η 7η Μαρτίου 2021 θα παραμείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό των οπαδών της. Το τέλος ενός δρόμου γεμάτου στροφές, αναποδιές, απογοητεύσεις και η γλυκιά ανταμοιβή. Προς το παρόν, ας κρατήσουν οι χοροί...