Τζέιμς Μίλνερ: Μια τεράστια και... ανέξοδη επένδυση της Λίβερπουλ

Παίζει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο από τα 16 του χρόνια. Έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από 700 παιχνίδια στην καριέρα του. Κάνει τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, παίζοντας ό,που του ζητηθεί, ακόμα κι αν η θέση στην οποία θα τοποθετηθεί μπορεί να του είναι παντελώς άγνωστη. Θα φροντίσει να τη μάθει. Γιατί θα θεωρήσει ότι αυτή είναι η δουλειά του.

Ο Άγγλος χαφ, σαν σήμερα, 4 Ιουνίου του 2015 υπέγραψε ως ελεύθερος στη Λίβερπουλ έχοντας κλείσει τον κύκλο του στη Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία κατέκτησε τίτλους. Ωστόσο, εκεί θεωρήθηκε πλέον... αχρείαστος. Και μπορεί οι οπαδοί των «πολιτών» να συνεχίζουν να το πιστεύουν αυτό έχοντας δει έκτοτε και κυρίως εν έτει 2020, παίκτες όπως οι Φερναντίνιο, Ρόδρι, Νταβίντ Σίλβα, Γκουντογκάν, Μπερνάρντο Σίλβα, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο χώρο του κέντρου και να κάνουν πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο.

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως Μίλνερ, δεν υπάρχει άλλος. Και θα ήταν ευτυχία για το ποδόσφαιρο και τις ομάδες να υπήρχαν προσωπικότητες όπως είναι εκείνος, στο άθλημα. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μακριά από σενάρια για μεταγραφές, μακριά από οτιδήποτε αρνητικό εξωαγωνιστικά και καταστάσεις που θα έτρεχαν να προλάβουν για να δημοσιοποιήσουν οι αγγλικές εφημερίδες. Ένας ήρεμος άνθρωπος με τρομερό χιούμορ – το οποίο μάλλον δούλεψε περισσότερο από ποτέ όταν πήγε στη Λίβερπουλ – και επαγγελματίας που αξίζει να τον ζηλεύει κανείς και να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να του μοιάσει.

#OnThisDay in 2015, Liverpool agreed a deal to sign @JamesMilner on a free transfer.

«Είναι παίκτης που πρώτα απ' όλα προσφέρει με τις ικανότητες και την νοοτροπία του, ωστόσο, η εμπειρία του βοηθάει στον τρόπο που έχει χτιστεί η ομάδα» έχει πει ο Γιούργκεν Κλοπ για τον Μίλνερ, γνωρίζοντας το «πολυεργαλείο» που έχει στα χέρια του. Κεντρικός μέσος, δεξιός εσωτερικός χαφ, αριστερό μπακ, προκλήσεις τοπ επιπέδου... Σε όλα έχει πάρει άριστα! Σε όλα έχει ορμήξει στον «στίβο μάχης». Ακόμα κι αν κλήθηκε ν' αντιμετωπίσει τους Νεϊμάρ και Μέσι παίζοντας από την πτέρυγα. Ακόμα κι αν ο Αργεντινός τον απεχθάνεται γιατί... τον είχε φορτώσει κλωτσιές! Κι όμως, ο Μίλνερ δεν κοντοστάθηκε ποτέ. Δεν ξεροκατάπιε όποια κι αν ήταν η αποστολή που του ανατέθηκε από τον προπονητή του.

Αυτή η «no fear» νοοτροπία και το γεγονός πως δεν θα καθίσει να σκεφτεί αν ο αντίπαλός του είναι πιο γρήγορος, πιο τεχνίτης, πιο έξυπνος ποδοσφαιρικά, προέρχονται από το τρομερό mindset που διακρίνει τον Άγγλο χαφ και την απίστευτη για την ηλικία των 34 ετών, σωματοδομή του.

Τρομερά γυμνασμένος, με απίθανη φυσική κατάσταση, πάντα πρώτος στα τεστ αντοχής στο «Μέλγουντ», αφήνει πίσω νεότερους παίκτες από εκείνον κι αυτός απλά συνεχίζει σφίγγοντας τα δόντια, φανερώνοντας τις φλέβες του και αποδεικνύοντας πως όλα είναι επιλογές.

James Milner is one of only five players to break running a 13km threshold in a game this season.

pic.twitter.com/inaPngXAfK

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 28, 2020