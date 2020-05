Άριτζ Αντούριθ: Ένα περήφανο και άτρωτο λιοντάρι... (pics & vids)

Είναι κάτι παραπάνω από ηγετική φυσιογνωμία. Κάτι παραπάνω από ένας δεινός σκόρερ. Κι ας μην ήταν ποτέ του εμπορικός.

Ένας άνθρωπος που αγάπησε το ποδόσφαιρο και για τον λόγο αυτό συνέχισε να παίζει μέχρι και τα 39 του χρόνια, προσφέροντας στην λατρεμένη του Μπιλμπάο. Εκεί που πέρα από... θηρίο, τον θεωρούν και καλλιτέχνη. Όπως αυτοί των οποίων τα έργα φιλοξενούνται στο Μουσείο Τέχνης Guggenheim, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά από το «Σαν Μαμές», όπου ο Αντούριθ «ζωγράφιζε».

Όπως ακριβώς το έκανε και στην έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου με το τρομερό ανάποδο ψαλίδι απέναντι στη Μπαρτσελόνα, σκοράροντας και χαρίζοντας μεγάλη νίκη στους εκστασιασμένους Βάσκους απέναντι στους «μπλαουγκράνα».

