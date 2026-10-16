Ο 46χρονος Παναγιώτης Γκιώνης για 5η φορά στην καριέρα του εξασφάλισε την παρουσία στο γύρο των 16 σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών και συνεχίζει στη Λιουμπλιάνα.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης απολαμβάνει μία ακόμα πρόκριση στην πρώτη 16άδα ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Σαν… έτοιμος από καιρό σε κάθε κομμάτι δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ιταλό, Ματέο Μούτι και με το ευρύ 4-0 σετ πέρασε στον 3ο γύρο του αγωνίσματος.

Στους πρώτους αγώνες του σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση για την περίοδο 2026-2027 ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής κατάφερε την 5η παρουσία του στη 16άδα του θεσμού.

Ο 46χρονος παίκτης έχει ήδη διακριθεί με την πορεία του, κρατά ψηλά το πρεστίζ της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης, αλλά βέβαια όπως αρμόζει στην τεράστια αξία και καριέρα του θα τα δώσει όλα για ένα ακόμα βήμα.

Την Παρασκευή (16/10) τίθεται αντιμέτωπος με το νούμερο 6 του απλού ανδρών, τον Σουηδό Άντον Σέλμπεργκ με τις μεγάλες περγαμηνές με την εθνική του ομάδα.

Το ματς του 2ου γύρου με τον Μούτι ήταν απλό σε ανάγνωση. Όχι μόνο γατί ο Γκιώνης (νούμερο 46 στα seeding του πρωταθλήματος) έπιασε εξαιρετική απόδοση, αλλά και γιατί ο Μούτι (Νο 73) εμφάνισε τρωτά σημεία με την άμυνα.

Ο πολύπειρος αθλητής μας ήταν ξεκάθαρα ανώτερος και στο κομμάτι των δυνάμεων ίσως και να τον βοήθησε το ότι βρήκε περισσότερο χρόνο ξεκούρασης εφόσον χτες δεν έδωσε τον αγώνα κόντρα στον Δανό Άντερς Λιντ.

Μπήκε διαβασμένος και αποφασισμένος απέναντι σε αθλητή, που συνάντησε πρώτη φορά σε οποιαδήποτε διοργάνωση και κυριάρχησε. Με απόλυτη συγκέντρωση από την αρχή δημιούργησε διαφορά με σταθερή άμυνα. Συνέχισε στο ίδιο τέμπο με τον Μούτι να δείχνει αδυναμία ν’ ακολουθήσει και να κάνει αρκετά λάθη στις επιθέσεις του.

Ο πρωταθλητής μας χρησιμοποιούσε και το φάλτσο-άφαλτσο, όποτε χρειαζόταν έπαιρνε και τις επιθέσεις του κι έτσι και ο υπόλοιπος αγώνας κύλησε χωρίς πίεση και με τον Κώστα Βατσακλή από τον πάγκο να μη χρειαστεί ν’ αλλάξει την τακτική σε κανένα σημείο. (11-3, 11-4, 11-5, 11-4). Ο Άντον Σέλμπεργκ είχε αποκλείσει δύσκολα νωρίτερα τον Ρουμάνο Ιούλιαν Τσιρίτα με 4-2 σετ. Η ώρα και το τραπέζι του αυριανού ματς δεν είχαν ανακοινωθεί μέχρι την ώρα σύνταξης του κειμένου.

Η ETTU μεταδίδει ιντερνετικά όλους τους αγώνες μέσα από το κανάλι της στο youtube.

Στη διεύθυνση https://www.ettu.tv/events/167/4/1/5/5 εξάλλου, δίνονται όλες οι πληροφορίες για τα αγωνιστικά δρώμενα στην κορυφαία διοργάνωση και παρέχεται και live scoring.

