Ο Παναγιώτης Γκιώνης αρχίζει την Τρίτη (9/6) την προσπάθειά του στο World Table Tennis Contender του Ζάγκρεμπ.

Έναρξη την Τρίτη (9/6) στο World Table Tennis Contender του Ζάγκρεμπ, με τον Παναγιώτη Γκιώνη να επιδιώκει σε πρώτη φάση βήματα στο ταμπλό των προκριματικών.

Τη Δευτέρα (8/6) έγιναν οι κληρώσεις στο απλό και χαρακτηριστικό του πολύ υψηλού βαθμού δυσκολίας των αγώνων είναι ότι στους άνδρες σχηματίστηκε ταμπλό των «128»! Επιπλέον, θα χρειαστούν συνολικά τέσσερις γύροι για να προκύψουν οι οκτώ αθλητές, που θα προκριθούν στο κυρίως ταμπλό των «32»!

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής (νούμερο 186 στο νέο world ranking, που εκδόθηκε σήμερα) κληρώθηκε στον 1ο προκριματικό γύρο με τον Ντένι Βάλε (Νο 1.190). Πρόκειται για νεαρό Κροάτη, ο οποίος θα δοκιμάσει πολύτιμη εμπειρία με wild card για την οικοδέσποινα χώρα.

Εφόσον επιβεβαιώσει τον ρόλο του μεγάλου φαβορί και προχωρήσει στον 2ο προκριματικό γύρο ο Γκιώνης θα βρει μπροστά του υψηλό εμπόδιο από την Κίνα. Θα συναντήσει τον Χουάνγκ Γιουζένγκ, ο οποίος μπήκε χωρίς αγώνα στους «64». Είναι νούμερο 59 στον κόσμο και 7 στο ταμπλό των προκριματικών στο κροατικό Contender.

Ο αγώνας με τον Βάλε διεξάγεται την Τρίτη στις 12:10 ώρα Ελλάδας στο τραπέζι 2 και θα έχει απευθείας ιντερνετική μετάδοση από το κανάλι της WTT στο youtube.