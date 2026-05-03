Η Νότια Κορέα υποχρέωσε την Κίνα στην πρώτη της ήττα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην επιτραπέζια ήττα μετά τη διοργάνωση του 2000.

Με μια ιστορική στιγμή για τα παγκόσμια πρωταθλήματα ομαδικού στην επιτραπέζια αντισφαίριση, σημαδεύτηκε το Σάββατο (2/5) η διοργάνωση στο Λονδίνο.

Στη 2η αγωνιστική των γκρουπ στο στάδιο 1Α των ανδρών η Νότια Κορέα δημιούργησε τη μεγάλη έκπληξη σε βάρος της Κίνας! Με καταπληκτική εμφάνιση τη νίκησε 3-1 και έγραψε ιστορία, γιατί η μόνιμη παγκόσμια πρωταθλήτρια και 1ο φαβορί στο Λονδίνο δεν είχε χάσει αγώνα στον θεσμό εδώ και 26 χρόνια! Συγκεκριμένα, η τελευταία της ήταν από τη Σουηδία στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2000!

Βεβαίως, τα αποτελέσματα στα γκρουπ δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τις ομάδες, καθώς όλες προχωρούν στο κυρίως ταμπλό κι απλά θα προκύψουν τα seeding για την κλήρωση της κύριας φάσης, ωστόσο δεν παύει να είναι αποτέλεσμα, που προκαλεί αίσθηση.

Δύο νίκες σημείωσε ο Ο Γιουνσούνγκ και μία ο Αν Τζαεχιούν, ενώ για την Κίνα η μοναδική νίκη ήρθε στην αρχή από τον Λιν Σιντόνγκ. Η Κίνα δεν χρησιμοποίησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Βανγκ Τσουτσίν και στην τριάδα της ήταν ακόμα ο Λιανγκ Τζικούν και ο Ζου Κιχάο.

Στο Γουέμπλεϊ οι αγώνες απέκτησαν ήδη άλλη ατμόσφαιρα και χρώμα. Με χιλιάδες ενθουσιώδεις φιλάθλους στις κερκίδες, με ειδική εξέδρα για την είσοδο των ομάδων, με σκηνικά, που παραπέμπουν και στα 100 χρόνια από την έναρξη του θεσμού και την ίδρυση της διεθνούς ομοσπονδίας του αθλήματος στην ίδια πόλη, με δυνατή κάλυψη από τα media

Μετά την ολοκλήρωση των γκρουπ στο Copper Box Arena (εκεί όπου έκαναν τη δική τους προσπάθεια και οι εθνικές μας ομάδες) η δράση συνεχίζεται στο ξακουστό γυμναστήριο και ο κόσμος, που είδε πρώτη φορά και τις αγγλικές ομάδες, παίρνει αρχικά μία… γεύση για τις συγκινήσεις που θ’ ακολουθήσουν στο κυρίως ταμπλό.

