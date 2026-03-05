O Γκιώνης στα προημιτελικά στο WTT Feeder του Ντίσελντορφ

Ο Παναγιώτης Γκιώνης νικώντας και τον Καζούκι Χαμάντα από την Ιαπωνία, προκρίθηκε στα προημιτελικά στο WTT Feeder του Ντίσελντορφ.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης μετά τη δυνατή πρεμιέρα και τις δύο νίκες που πραγματοποίησε την Τετάρτη (4/3) στο World Table Tennis Feeder του Ντίσελντορφ, συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και το πρωί της Πέμπτης (5/3).

Ο 46χρονος Έλληνας παίκτης ξεπερνώντας το εμπόδιο και του Ιάπωνα Καζούκι Χαμάντα (Νο2 φαβορί του αγωνίσματος) με 3-1 σετ, εξασφάλισε την πρόκριση στην προημιτελική φάση του γερμανικού WTT Feeder.΄

Ο Γκιώνης στο πλαίσιο του 3ου γύρου νίκησε τον Καζούκι Χαμάντα με 11-6, 9-11, 12-10 και 11-4. Μάλιστα στο 3ο σετ πέτυχε μια σπουδαία ανατραπή, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 9-4!

Αντίπαλός του στα προημιτελικά θα είναι ο Λούκα Μλαντένοβιτς από το Λουξεμβούργο, νούμερο 9 του τουρνουά. Ο αγώνας ορίστηκε να γίνει το βράδυ της Πέμπτης (5/3) στις 20:25 ώρα Ελλάδας και θα έχει ζωντανή μετάδοση στο παρακάτω βίντεο.

Την Τετάρτη ο Γκιώνης στον 1ο γύρο του απλού δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί γιατί νωρίτερα ο Γερμανός Φανμπό Μενγκ είχε τραυματισμότην προπόνηση και στον 2ο γύρο βρήκε τις λύσεις στη μεγάλη αντίσταση από τον Καναδό Έντουαρντ Λι και υλοποίησε τον αρχικό του στόχο, την πρόκριση στη φάση των «16» και τώρα έχει την ευκαιρία να προχωρήσει στα ημιτελικά του τουρνουά.

