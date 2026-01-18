Προκρίσεις για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο Grand Final του Europe Trophy

Ο Παναθηναϊκός σε άνδρες και γυναίκες και η ΑΕΚ στους άνδρες, εξασφάλισαν την παρουσία τους στα Grand Final του Europe Trophy.

Υπέροχα νέα για τους ευρωπαίους εκπροσώπους της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο στο Europe Trophy 2025-2026. Τόσο ο Παναθηναϊκός σε άνδρες και γυναίκες, όσο και η ΑΕΚ κατάφεραν να φτάσουν στην πρόκριση στο Grand Final και στην πορεία της σεζόν θα διεκδικήσουν τη διάκριση.

Στη Βαλέτα η ανδρική ομάδα του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε νικήτρια του γκρουπ Α της Region C χωρίς να αμφισβητηθεί η ανωτερότητά της, έχοντας νίκες σε ισάριθμα ματς,

Στη Λευκωσία για την Περιφέρεια Β' των γυναικών ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε από την 1η θέση και η ΑΕΚ με τη 2η θέση αντίστοιχα από ενιαίο γκρουπ. Στον μεταξύ τους αγώνα την Κυριακή (18/1) η ΑΕΚ πέτυχε οριακή νίκη με 3-2 και με αυτό το αποτέλεσμα ευνοήθηκαν οι δύο ελληνικές ομάδες στην τριπλή ισοβαθμία με τη STK Ζάγκρεμπ από την Κροατία.

Η εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 3-2

Μαλαματένια Παπαδημητρίου - Κατερίνα Τόλιου 2-3 (1-11, 2-11, 14-12, 11-9, 2-6)

Έλενα Ζαχάρια - Νικολέτα Στεφάνοβα 3-2 (11-8, 5-11, 10-12, 11-7, 6-1)

Χρυσή Φωτιάδου - Ιωάννα Γερασιμάτου 3-0 (11-6, 11-8, 11-8)

Χεντ Φατί – Στεφάνοβα 0-3 (5-11, 6-11, 6-11)

Ζαχάρια – Τόλιου 3-0 (11-5, 11-6, 11-4)

Στα αξιοσημείωτα ότι στο «Ευάγγελος Φλωράκης» βρέθηκαν για την ελληνική «μονομαχία» περίπου 100 φίλοι του Παναθηναϊκού από τον τοπικό σύνδεσμο. Δεν μπήκαν στο γυμναστήριο, καθώς υπήρχε από χτες η σχετική ειδοποίηση από τους Κύπριους διοργανωτές ότι με τις θέσεις στον χώρο πολύ περιορισμένες είχαν προσκληθεί μόνο κάποιες οικογένειες.

Ήταν ενθουσιώδεις πάντως, ενώ εκτός γυμναστηρίου ήρθαν σε επαφή με τη γυναικεία ομάδα και την αποθέωσαν. Υπήρχε αστυνόμευση, δεν επιτρεπόταν η είσοδος σε άτομα που δεν είχαν πρόσκληση κι έτσι απουσίασαν σήμερα οπαδοί της ΑΕΚ από τον τοπικό σύνδεσμο, που είχαν επισκεφτεί το πολυπροπονητήριο τις δύο πρώτες ημέρες.

Ο Ονήσιλος Λακατάμιας είχε τέσσερις ήττες, αλλά το βασικό είναι ότι απόλαυσε άλλη μία ευρωπαϊκή συμμετοχή και μάλιστα με τον ρόλο του οικοδεσπότη.

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης τέλος, μετέδωσε όλα τα ματς μέσα από τα δύο κανάλια της στο youtube

Στο Europe Trophy των ανδρών ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής άλλη μια χρονιά στη Βαλέτα. Με 4 στα 4 (και μάλιστα με σκορ 3-0) αναδείχτηκε νικητής στο γκρουπ Α της Region C και πέρασε άνετα στο τελικό στάδιο της διοργάνωσης. Σήμερα Κυριακή έδωσε άλλα δύο ματς και επιβλήθηκε με 3-0 της κροατικής STK Ζάγκρεμπ και της MΙΤTC Μιλάνο από τη διοργανώτρια Μάλτα. Στο κοουτσάρισμα ήταν ο Λευτέρης Μάκρας.

Η εξέλιξη του αγώνα Παναθηναϊκός - Ζάγκρεμπ 3-0

Κιμ Ταεχιούν – Γκάμπριελ Μαριάνοβιτς 3-0 (11-3, 11-3, 11-3)

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος – Μπόρνα Πέτεκ 3-0 (11-6, 12-10, 11-8)

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος – Λούκα Τέπες 3-0 (11-7, 11-2, 11-2)

H εξέλιξη του αγώνα Παναθηναϊκός - MΙΤTC Μιλάνο 3-0

Κιμ Ταεχιούν Ντανιέλε Σπανόλο 3-0 (11-7, 11-5, 11-4)

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος – Ματέο Φαντόνι 3-0 (11-3, 11-7, 11-5)

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος – Αμόι Σολάνκε 3-0 (11-8, 11-4, 12-10)

Για την ίδια διοργάνωση και τη Region A η Νορμπέλο της Ελισάβετ Τέρπου, ολοκλήρωσε με έναν αγώνα την προσπάθειά της στην Όλοτ της Ισπανίας. Κατέβαλε με 3-0 την επίσης ιταλική Κουάτρο Μόρι Β, έφτασε τους 9 βαθμούς με 4 νίκες και 1 ήττα και προκρίθηκε ως 2η από το γκρουπ Β στο Europe Trophy Grand Final.

Η πρωταθλήτριά μας έκλεισε με σερί νικών. Απέναντι στην Κουάτρο Μόρι ξεπέρασε με 3-0 σετ τη Μαργαρίτα Τσεριτέλι (11-6, 11-6, 11-9). Η Νορμπέλο τερμάτισε πίσω από την αήττητη Ιντιάνα Γκέιμς από την Ισπανία.