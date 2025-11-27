Με Γκιώνη, Σγουρόπουλο και Σταματούρο στο WTT Feeder της Ιταλίας

Δυνατό τουρνουά της βαθμίδας Feeder, στην Ιταλία, θα συγκεντρώσει αυτές τις ημέρες τρία πρωτοκλασάτα ονόματα της εθνικής μας ομάδας επιτραπέζιας αντισφαίρισης των ανδρών.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης, ο Γιάννης Σγουρόπουλος και ο Γιώργος Σταματούρος θα πάρουν μέρος στο World Table Tennis Feeder της Πάρμα, που αρχίζει Σάββατο 29 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 03/12. Και οι τρεις μετείχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο εναρκτήριο διήμερο της Α1 εθνικής κατηγορίας, ήδη έχουν δώσει πολλά ματς και σε ξένα διασυλλογικά πρωταθλήματα και τώρα θα τσεκάρουν την κατάστασή τους σε δύσκολο διεθνές τουρνουά.

Οι αθλητές του Ολυμπιακού Σγουρόπουλος και Σταματούρος μεταβαίνουν αύριο στη γειτονική χώρα, καθώς θ’ αρχίσουν την προσπάθειά τους από τα προκριματικά. Ο Γκιώνης του Παναθηναϊκού θα πάει στην Ιταλία την Κυριακή γιατί βρίσκεται απευθείας στο κυρίως ταμπλό. Μαζί του θα είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Βατσακλής.

Οι πρωταθλητές μας θ’ αγωνιστούν μόνο στο απλό, ωστόσο με τη μετακίνηση στην Ιταλία έρχεται στο νου η διπλή επιτυχία σε WTT Feeder στην ίδια χώρα στα τέλη του 2023. Στη Μπιέλα τότε, ο Γκιώνης είχε καταφέρει να κατακτήσει τη 2η θέση στο απλό, αλλά και στο διπλό ανδρών με συμπαίκτη τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη.

Η ιστοσελίδα της WTT αναφέρει 39 αθλητές να είναι κατευθείαν στο ταμπλό στην Πάρμα και 64, που θα περάσουν από την προκριματική διαδικασία.