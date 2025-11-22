Εντυπωσιακή ΑΕΚ σταμάτησε αήττητο σχεδόν πέντε ετών του Ολυμπιακού στις γυναίκες

H ΑΕΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 4-2 στη Φλώρινα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, οι «ερυθρόλευκες» είχαν να ηττηθούν από τον Ιαναουάριο του 2020!

Οι γυναίκες της ΑΕΚ πέτυχαν τη νίκη της ημέρας στην έναρξη των πρωταθλημάτων της Α1 εθνικής κατηγορίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης και τι νίκη!

Νίκησαν στη Φλώρινα με 4-2 τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ο σταθερός πρωταθλητής Ελλάδας της τελευταίας τετραετίας και είχε να χάσει στο πρωτάθλημα από τον Ιανουάριο του 2020. Τότε ήταν από το Πέρα με 4-3, ενώ πρόπερσι η ΑΕΚ τον είχε νικήσει στον τελικό του Κυπέλλου Αττικής γυναικών.

Η ΑΕΚ άρχισε με δύο νίκες και απέκτησε προβάδισμα μαζί με τον Παναθηναϊκό, που είχε τον ίδιο απολογισμό στην ακριτική πόλη. Να σημειωθεί επίσης ότι το απρόβλεπτο αυτό αποτέλεσμα ήρθε στην 1η κιόλας αγωνιστική όπου εφαρμόζεται ο κανονισμός με τη χρησιμοποίηση τουλάχιστον δύο Ελλήνων/Ελληνίδων σε κάθε τριάδα και σε κάθε αναμέτρηση!

Οι οκτώ ομάδες της Α1 γυναικών συγκεντρώθηκαν στη Φλώρινα και το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της πόλης γέμισε από δυνατές Ευρωπαίες αθλήτριες, αλλά και νεαρές διεθνείς μας ή πιο έμπειρες πρωταθλήτριες της χώρας μας.

Η ΑΕΚ είχε στη διάθεσή της την παγκοσμίως δυνατή Ρουμάνα Έλενα Ζαχάρια και τη συμπλήρωσαν ιδανικά η Παπαδημητρίου και η (Φλωρινιώτισσα) Φωτιάδου. Ο Ολυμπιακός επέλεξε την Ουγγαρέζα Πότα από τις ξένες του, αλλά οι δύο νίκες της με την ΑΕΚ δεν είχαν αντίκρισμα. Τον Ιανουάριο του 2020

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-4

Τζορτζίνα Πότα - Χρυσή Φωτιάδου 3-0 (11-4, 11-8, 11-7)

Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη - Έλενα Ζαχάρια 0-3 (5-11, 10-12, 5-11)

Ελισάβετ Τέρπου – Μαλαματένια Παπαδημητρίου 2-3 (11-9, 5-11, 11-8, 8-11, 8-11)

Πότα – Ζαχάρια 3-0 (11-8, 11-9, 11-8)

Τέρπου – Φωτιάδου 2-3 (4-11, 7-11, 11-7, 11-9, 12-14)

Μεραμβελλιωτάκη – Παπαδημητρίου 0-3 (8-11, 6-11, 8-11)

Ο Παναθηναϊκός είχε στη σύνθεση την πολύπειρη Ιταλίδα Νικολέτα Στεφάνοβα, η οποία το 2003 αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ομαδικό γυναικών. Οι Σάρισες άρχισαν τη συνεργασία με τη Σουηδέζα Μπάασαν, ενώ είναι αξιοσημείωτη η επανεμφάνιση στην Α1 με τη φανέλα της για τη σπουδαία Αρχοντούλα Βολακάκη.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 4-1 το Πέρα Αθηνών και τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης. Η τελευταία, που σημείωσε μία νίκη, παρέταξε την πολύ αξιόλογη Βουλγάρα Βικτόρια Πέρσοβα δίπλα στις «χρυσές» στα Βαλκάνια Μήτκα και Τζενίδη.

Αμφίρροπη ήταν η αναμέτρηση του ΔΑΟ Ταύρου με τον Άρη 2006, όπου αγωνίστηκαν πέντε εξαιρετικές διεθνείς μας στις μικρές ηλικίες. Επικράτησε με 4-3 η ομάδα της Βούλας και στο καθοριστικό διπλό οι Βασιλική Μπουλά/Άντζελα Νούρε νίκησαν με 3-0 σετ τις Μαύρα Κοντοπούλου/Λεμονιά Γκαϊντατζή.

Η Νούρε έγινε 4η παίκτρια στο τέλος. Νωρίτερα η Μπουλά είχε δύο νίκες (κόντρα σε Γκαϊντατζή και Αλεξούδη) και η Μαυροματάκη μία (με την Γκαϊντατζή). Για τον ΔΑΟΤ ήρθαν δύο νίκες από την Κοντοπούλου (επί της Μαυροματάκη και της Κύπριας Γεωργίας Αβραάμ) και μία από την Κατερίνα Αλεξούδη (επί της Αβραάμ).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στην Α1 γυναικών:

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης – ΔΑΟ Ταύρου 4-1

Παναθηναϊκός – Πέρα Αθηνών 4-1

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-4

Σάρισες Φλώρινας - Άρης 2006 4-1

ΔΑΟ Ταύρου - Άρης 2006 3-4

ΑΕΚ - Σάρισες Φλώρινας 4-1

Πέρα Αθηνών - Ολυμπιακός 1-4

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης – Παναθηναϊκός 1-4

Τι έγινε στην πρεμιέρα της Α1 ανδρών

Η Α1 ανδρών άρχισε σήμερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επίσης με δύο αγωνιστικές. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός και ο δευτεραθλητής Παναθηναϊκός πήραν τους πρώτους 4 βαθμούς τους, το ίδιο είχε την ευκαιρία να κάνει και ο ΑΣ Πέρα Αθηνών, όμως ο Άρης Νικαίας τού χάλασε τα σχέδια με σπουδαία νίκη 4-3.

Στην εναρκτήρια μέρα της Α1 ανδρών ο πρωταθλητής Ελλάδας της τελευταίας 4ετίας Ολυμπιακός και ο 2ος Παναθηναϊκός παρατάχθηκαν με αμιγώς ελληνική σύνθεση.

Με Γιάννη Σγουρόπουλο, Γιώργο Σταματούρο, Τάσο Ρηνιώτη ο Ολυμπιακός κατέβαλε την ΑΕΚ με 4-1 και τα Ταταύλα με 4-0, ο Παναθηναϊκός με Παναγιώτη Γκιώνη (παρών σε πρεμιέρα της Α1 ύστερα από 26 χρόνια), Κωνσταντίνο και Γιώργο Κωνσταντινόπουλο επιβλήθηκε των νεοφώτιστων ΑΟ Ξυλοκάστρου και ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη με 4-0.

Η μεγάλη νίκη ήρθε από τον Άρη Νικαίας. Με ανατροπή μάλιστα από 3-1 κόντρα στον ΑΣ Πέρα Αθηνών, που σταθερά τερματίζει στην κορυφαία 4άδα του πρωταθλήματος.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στην Α1 ανδρών

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη – Πέρα Αθηνών 0-4

Παναθηναϊκός – ΑΟ Ξυλοκάστρου 4-0

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-4

ΑΟ Ταταύλα – Άρης Νικαίας 4-0

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη – Παναθηναϊκός 0-4

ΑΟ Ξυλοκάστρου – ΑΕΚ 1-4

Πέρα Αθηνών - Άρης Νικαίας 3-4

Ολυμπιακός - ΑΟ Ταταύλα 4-0



