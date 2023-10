Το Λουτράκι φιλοξενεί διεθνές τουρνουά μικρών ηλικιών στο πινγκ πονγκ

Στο Λουτράκι αρχίζουν τα Europe Youth Series 2023 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Η Ελλάδα και το Λουτράκι δίνουν συνέχεια από την Τετάρτη 25/10 στα Europe Youth Series 2023 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ETTU).

Η υπέροχη τουριστική πόλη φιλοξενεί το 4ο όπεν της σειράς μετά από εκείνα της Κροατίας, της Σερβίας και της Τσεχίας και ελπίζει να αφήσει το δικό της «σημάδι» στην πρώτη χρονιά του σημαντικού αυτού θεσμού.

Το τουρνουά θα γίνει από την Τετάρτη 25 έως το Σάββατο 28 Οκτωβρίου στην αθλητική εγκατάσταση του Sport Camp, αφορά σε αθλητές και αθλήτριες της ηπείρου έως 13 κι έως 15 ετών και περιλαμβάνει τα αγωνίσματα του ομαδικού (με μικτές ομάδες), του απλού και του διπλού.

Η στιγμή είναι ξεχωριστή για την ελληνική ομοσπονδία διότι ανέλαβε αγώνες μικρών ηλικιών με πανευρωπαϊκή εμβέλεια για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Δεν συνάντησε βέβαια, καλή ανταπόκριση, οι τελικές δηλώσεις συμμετοχής είναι 37 από τρεις χώρες, όμως σε κάθε περίπτωση συνιστά πρόκληση για την ΕΦΟΕπΑ να τα καταφέρει οργανωτικά σε μία νέα προσπάθεια. Στους αγώνες πρόκειται να πάρουν μέρος αγόρια και κορίτσια από την Ελλάδα, τη Γεωργία και τη Δανία.

Το πιο σημαντικό για τους μικρούς αθλητές μας είναι ότι σε αυτό το Europe Youth βρίσκουν την ευκαιρία να δώσουν διεθνή αξιολογημένα παιχνίδια σε οικείο έδαφος. Συνολικά 29 παιδιά θα επιδιώξουν πρώτα απ’ όλα τις καλές εμφανίσεις και φυσικά πολλές διακρίσεις. Τις δύο πρώτες ημέρες θα γίνει το ομαδικό και τις δύο επόμενες το απλό και το διπλό.

Στο ομαδικό οι συμμετοχές θα είναι 4 και στις δύο κατηγορίες. Τρεις ελληνικές ομάδες βρίσκονται στο ομαδικό παμπαίδων και 2 στο ομαδικό παίδων. Σχηματίστηκαν ενιαίοι όμιλοι και μετά την ολοκλήρωσή τους οι 2 πρώτες ομάδες θ’ αναμετρηθούν στον τελικό της Πέμπτης για το χρυσό μετάλλιο.

Το κάθε ομαδικό ματς θα περιλαμβάνει εννέα επί μέρους αναμετρήσεις, καθώς υπάρχει και χρονική ευχέρεια λόγω της μικρής συμμετοχής. Μετά το αρχικό διπλό μικτό ο ομαδικός αγώνας θα συνεχίζεται σε δύο τραπέζια και το κάθε ένα από τα τέσσερα παιδιά των ομάδων (2 αγόρια και 2 κορίτσια) θα δώσει από δύο ατομικά παιχνίδια. Το ίδιο σύστημα θα εφαρμοστεί στον τελικό.

Οι αγώνες αρχίζου την Τετάρτη (25/10) στις 09:00 με τον ενιαίο όμιλο του ομαδικού Under 13 και στις 11:30 θα ακολουθήσει το ξεκίνημα στον όμιλο του ομαδικού Under 15. Οι πρωτιές θα κριθούν το απόγευμα της Πέμπτης με τα καθοριστικά παιχνίδια να έχουν οριστεί για τις 16:30.

Την Παρασκευή θα μπουν πρώτοι στα τραπέζια (09:00) οι παμπαίδες για τα γκρουπ του απλού. Στις 09:25 θα έρθει η σειρά των παγκορασίδων, στις 09:50 των παίδων και στις 10:40 των κορασίδων, πάντα για την πρώτη φάση του απλού.

Στις 6 τα απόγευμα της ίδιας ημέρας θ’ αρχίσουν και τα διπλά, όπου εφαρμόζεται αμέσως το νοκ άουτ σύστημα. Στις 09:00 θ’ αρχίσουν και οι αγώνες της 4ης και τελευταίας ημέρας. Πρώτα με ματς για τη 16άδα της Under 15 αγοριών. Διαδοχικά έρχονται τα επόμενα παιχνίδια των ταμπλό σε όλες τις κατηγορίες.

Οι τελικοί των ατομικών αγωνισμάτων έχουν προγραμματιστεί για τη βραδινή ενότητα. Στις 18:45 στα διπλά Under 13 σε αθλητές και αθλήτριες, στις 19:15 στα διπλά Under 15, στις 19:45 στο απλό των Under 13 σε αγόρια και κορίτσια και στις 20:15 στο απλό των Under 15.

Πέντε τραπέζια είναι τοποθετημένα για τους αγώνες στο τάραφλεξ του γυμναστηρίου. Τέσσερα τραπέζια υπάρχουν στο προπονητήριο, στην «Iakovou Hall», το οποίο έχει δοθεί για προπόνηση από το μεσημέρι της Τρίτης.

Η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι ελεύθερη. Έχει κανονιστεί live streaming καθημερινά, σε όλα τα ωράρια, από το τραπέζι 1 (το λεγόμενο show table). Η παραγωγή θα γίνει από συνεργείο του καναλιού Super TV Κορίνθου.

Competition Manager του τουρνουά είναι ο Κροάτης Άλεν Ιβάντσιν. Competition Manager Assistant ο Πορτογάλος Πάολο Μέλιν. Διευθύντρια των αγώνων ορίστηκε η Μαρία Μιτακίδου και επιδιαιτήτρια των αγώνων η Μαρία Τσίπου. Από το Sport Camp είναι υπεύθυνοι για τα οργανωτικά θέματα οι Νίκος Κερασοβίτης, Μιχάλης Ξηρογιάννης και Χρήστος Παπαβενετίου.

Όλες οι πληροφορίες για το event είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ETTU, στο λινκ (ETTU.org - Greece Open. Εκεί θ' ανεβαίνουν και αποτελέσματα.