Η Βασιλεία επιστρέφει στο γήπεδό της μετά τη φωτιά που κατέστρεψε τα αποδυτήρια, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι και ιδανικά...

Δύο εβδομάδες μετά την καταστροφική πυρκαγιά που προκάλεσε τεράστιες ζημιές στα αποδυτήρια και σε άλλους χώρους του γηπέδου της, η Βασιλεία επιστρέφει στο St. Jakob-Park, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Σιόν την Κυριακή (26/4). Προφανώς, οι άνθρωποι του συλλόγου χρειάστηκε να σκεφτούν δημιουργικά προκειμένου να βρεθούν οι χώροι που θα αντικαταστήσουν, προσωρινά, εκείνους που κατέστρεψε η φωτιά, με τους φιλοξενούμενους να χρησιμοποιούν το γυμναστήριο Joggeli Fitness Park, που θα παραμείνει κλειστό για το κοινό λόγω του αγώνα.

Όσο για τους γηπεδούχους; Αυτοί θα βολευτούν με ένα μικρό γυμναστήριο που βρίσκεται στον έβδομο όροφο του St. Jakob-Tower δίπλα στο γήπεδο! Κάτι που σημαίνει πως οι δύο ομάδες θα χρησιμοποιούν διαφορετικά σημεία για την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, ενώ επειδή το ασανσέρ δεν χωράει ολόκληρη την ομάδα, θα πρέπει οι παίκτες της Βασιλείας να μετακινούνται σε μικρά γκρουπ...

«Θα έχουμε σίγουρα λιγότερο χρόνο στο ημίχρονο. Θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό το Σάββατο, είναι σημαντικό να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα» ανέφερε ο προπονητής της Rotblau, Στέφαν Λιχστάινερ, που πιθανότατα δεν βίωσε κάτι αντίστοιχο κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε Λιλ, Λάτσιο, Γιουβέντους και Άρσεναλ...