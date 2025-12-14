Ο άνθρωπος που άλλαξε το status του WWE, Τζον Σίνα, είπε το μεγάλο «αντίο»: Το τέλος του στο ρινγκ εξαγρίωσε το κοινό (vid)

Ο επί 17 φορές πρωταθλητής του WWE Τζον Σίνα, αποσύρθηκε και επίσημα από τα ρινγκ, με την κατάληξη του τελευταίου του αγώνα να απογοητεύει το κοινό.

Σήμερα (14/12) ήταν μία ιστορική ημέρα για το WWE (World Wrestling Entertainment), καθώς πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος αγώνας του επί 17 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή του θεσμού, Τζον Σίνα.

Ο κατά πολλούς GOAT της διοργάνωσης, στο «κύκνειο» άσμα του αντιμετώπισε τον νικητή του event «Last Time Is Now», Gunther. Ο αγώνας ήταν γεμάτος δράση και ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της καριέρας του Σίνα, με τον ίδιο, όπως συνηθίζεται με όλους τους βετεράνους, να χάνει το τελευταίο του παιχνίδι.

It's over.



Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1 — WWE (@WWE) December 14, 2025

Ο αναμορφωτής του WWE επέτρεψε στον εαυτό του να πάρει την ήττα στον τελευταίο του αγώνα, καθώς επέλεξε να παραιτηθεί και αυτό είναι περισσότερο μια απόδειξη για το τι έχει δώσει στην επιχείρηση παρά οτιδήποτε άλλο

JOHN CENA TAPPED OUT IN HIS FINAL MATCH AGAINST GUNTHER 😳



Hali's reaction says it all 🫣 pic.twitter.com/ATgV7QsUuk — SportsCenter (@SportsCenter) December 14, 2025

Αμέσως μετά τον αγώνα, το πλήθος ξέσπασε σε βλάσφημα συνθήματα κατά του αντιπάλου του, επειδή ήθελαν απεγνωσμένα να τον αφήσουν να κερδίσει, αλλά ο Σίνα έβαλε και πάλι την πάλη πάνω απ' όλα.

Αυτό σταμάτησε τις αποδοκιμασίες και τα περισσότερα συνθήματα όπως «γαμ@σ@@» προς τον Πολ Λεβέσκ, γνωστός και ως «Triple H», πρώην παίκτη του WWE και νυν επικεφαλής περιεχομένου της επιχείρησης και το αρχικό ξέσπασμα οργής από το πλήθος της Ουάσινγκτον μετατράπηκε σε ζητωκραυγές και επευφημίες.

Fans boo Triple H as he hugs John Cena. Fans also chanted "bullsh*t" and "you f**ked up" after Cena tapped out.



pic.twitter.com/TDhvPNx3EF — ᴋɪᴅɴxᴘᴘᴇʀ ♱ (@kidnxpper2O) December 14, 2025

Ο «Triple H» λοιπόν, μετά το τέλος της αναμέτρησης τοποθετήθηκε δημόσια και εξήγησε γιατί «ανάγκασε» τον Σίνα να παραιτηθεί, απαντώντας παράλληλα προς τους φιλάθλους που τον έβριζαν.

«Είμαι στην πραγματικότητα ελαφρώς απογοητευμένος, νόμιζα ότι θα ήταν πολύ πιο δυνατά (τα γιουχαρίσματα). Υπάρχουν παραδόσεις χρόνων που τιμώνται στην επιχείρησή μας, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους χειρίζεσαι την επιχείρησή σου»

«Ο Τζον έχει πει το σωστό σε όλη του την καριέρα, ότι το θέμα είναι να αφήσεις αυτό το μέρος καλύτερο από ό,τι το βρήκες. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν... Δεν υπάρχει τρόπος να το καταλάβουν αυτό εκείνη τη στιγμή. Αλλά κάνεις αυτό που είναι σωστό για την επιχείρηση. Κάνεις αυτό που είναι σωστό για αυτόν τον κλάδο.

«Θα το κάνω αυτό σε όλη μου την καριέρα. Θα κάνω αυτό που θεωρώ σωστό για αυτήν την επιχείρηση. Απλώς έτσι είναι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο για τον κόσμο να το καταλάβει», πρόσθεσε.

Triple H on criticism of John Cena losing his final match:



“If you were to say, ‘What will Cena do on his way out?’, take the emotion out of it and ask people what John Cena would do. And I’m talking about the character, his entire career. Sum that all up and say, ‘What would he… pic.twitter.com/X6XwtNw6d5 — meraWRESTLING (@meraWRESTLING) December 14, 2025

Ποιος είναι ο Τζον Σίνα που κατάφερε να αναμορφώσει το WWE

Ο Τζον Σίνα ξεκίνησε το 1999 τα πρώτα του βήματα στην επαγγελματική πάλη, αφού πρώτα είχε ασχοληθεί με το body building. Δύο χρόνια αργότερα υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο και ανέβηκε γρήγορα από την Ohio Valley Wrestling στο SmackDown όπου διαμόρφωσε τον ραπ χαρακτήρα που τον έκανε αναγνωρίσιμο.

Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε μια από τις κορυφαίες μορφές της εταιρείας με 17 παγκόσμιους τίτλους και πλήθος διακρίσεων, κατέκτησε 14 φορές το WWE Championship και 3 φορές το World Heavyweight Championship ολοκληρώνοντας το Triple Crown και το Grand Slam. Πρωταγωνίστησε σε 'εξι WrestleMania και καθιέρωσε τη μακροβιότερη ηρωική περσόνα στην ιστορία της ομοσπονδίας.

Αυτό που έκανε τον Σίνα να ξεχωρίζει όμως ήταν ο συνδυασμός που έδειχνε στο ρινγκ. Οι επιδόσεις του, η εργατικότητα του, αλλά και το IQ, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίον καταλάβαινε το άθλημα όπως κανείς άλλος, ήταν αυτά που σημάδεψαν την καριέρα του.

Στο μικρόφωνο, ο Σίνα ήταν το απόλυτο πακέτο. Ήταν ο μάστερ του αυτοσχεδιασμού και της αυθόρμητης συμπεριφοράς. Παρά το συνεχώς μεταβαλλόμενο σύμπαν του WWE, ο Σίνα μπορεί να φαινόταν ίδιος, αλλά δεν ήταν, προσαρμοζότανε απλά με μεγάλη ευκολία. Μπορούσε να κατακεραυνώσει έναν αντίπαλο τη μια νύχτα και να παρασύρει ολόκληρο το κτίριο μέσα από μια ευάλωτη, συναισθηματική διαφήμιση την επόμενη.

Έκανε την εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή να μοιάζει απαραίτητη, επειδή ποτέ δεν ήξερες ποια εκδοχή έπαιρνες, τον Σίνα με την αιχμηρή ατάκα και το χιούμορ, τον Σίνα που ήταν έτοιμος να τα σηκώσει όλα και να ισοπεδώσει κάθε αντίπαλο ή τον τύπο που είχε μπει κατευθείαν στον χαρακτήρα και μιλούσε στο κοινό σαν αρχηγός αποδυτηρίων.