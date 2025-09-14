Ο Κουγιουμτσίδης στα ημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στη διεθνή σκηνή. Ο 24χρονος με τρεις αψεγάδιαστες εμφανίσεις εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά των 79κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ και η απογοήτευση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι αποτελεί μια κακή ανάμνηση.
Ο Κουγιουμτσίδης στον προημιτελικό νίκησε τον Τζαμπραΐλ Γκατζίεφ από το Αζερμπαϊτζάν με 8-0 και πέρασε στα ημιτελικά των 79κ. στην ελευθέρα, όπου το απόγευμα της Δευτέρας (15/9, 17:45) θα αντιμετωπίσει τον Ιρανό, Μοχάμαντ Νοκολτιράμι, με στόχο λίγο αργότερα στις 19:00 να παλέψει για το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ο Ελληνας παλαιστής στον δρόμο για τα ημιτελικά ήταν αλάνθαστος, στον προκριματικό γύρο νίκησε τον Ιάπωνα, Ρουσονόκε Καμίγια με 10-0, έχει γίνει τρεις φορές πρωταθλητή, στον γύρο των «16» τον Τούρκο, Του Αγιέχου με 11-0, πριν συναντήσει τον Γκατζίεφ.
Έχει αναδειχθεί τρεις σερί χρονιές πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 (2022, 2023, 20024) και πρωταθλητής Ευρώπης (2022) και τώρα στο Ζάγκρεμπ ονειρεύεται την παγκόσμια κορυφή.
