Ο Αζαμάτ Χοσόνοβ γνώρισε τον αποκλεισμό στα 125κ. ελευθέρας, σειρά παίρνουν οι Νταουρέν Κουρουγκλίεφ και Γιώργος Κουγιουμτσίδης την Κυριακή (14/9) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης του Ζάγκρεμπ.

Πρεμιέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης ανδρών-γυναικών στο Ζάγκρεμπ το Σάββατο (13/9), με τον Αζαμάτ Χοσόνοβ να γνωρίζει την ήττα από τον Γεωργιανό, Σόλομον Μανασβίλι με 5-2 στον 1ο γύρο στα 125 κ. ελευθέρας.

Μια ήττα που ήρθε με την ολοκλήρωση του χρόνου κι ενώ ο Έλληνας παλαιστής υπερτερούσε στο 2-2. Όμως ο Μανασβίλι πήρε δύο πόντους, η ελληνική πλευρά έκανε ένσταση, που δεν έγινε δεκτή και ο Χοσόνοβ κάμφθηκε με 5-2.

Την Κυριακή (14/9) σειρά παίρνουν για την εθνική ομάδα οι Νταουρέν Κουρουγκλίεφ και Γιώργος Κουγιουμτσίδης.

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ μετά το χάλκινο μετάλλιο στα 86κ. ελευθέρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έχει αλλάξει κατηγορία. Πλέον ανέβει στα 92κ. ελευθέρας, στην Μπρατισλάβα την άνοιξη έγινε για 3η φορά πρωταθλητής Ευρώπης κι έστω κι αν προέρχεται από τραυματισμό στο γόνατο, στο Ζάγκρεμπ θα παλέψει για το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο 33χρονος θα αρχίσει τους αγώνες του από τη φάση των «16» και θα αντιμετωπίσει τον νικητή από τον αγώνα ανάμεσα στον Ντεμτσιγκντόρι Τουμουρμπατάρ από τη Μογγολία και τον Ουκρανό, Ιβάν Τσορνόχουζ.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, άφησε πίσω του τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, επέστρεψε γεμάτος όρεξη, έτοιμος να παλέψει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα 79κ ελευθέρας. Θα αρχίσει τη δική του προσπάθεια από τον προκριματικό γύρο, με αντίπαλο τον Ιάπωνα, Ριουνοσούκε Καμίγια. Τέλος, η Μαρία Πρεβολαράκη θα αγωνιστεί στα 53 κιλά, την Τετάρτη (17/9).