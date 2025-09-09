Η ελληνική πάλη θα εκπροσωπηθεί με τέσσερα αστέρια της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, που ξεκινά το Σάββατο (13/9) στο Ζάγκρεμπ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση την χρονιάς έχει ξεκινήσει, καθώς από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεμπ το παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης ανδρών – γυναικών.

Η ελληνική πάλη θα εκπροσωπηθεί με τρεις αθλητές και μια αθλήτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπάρχουν φιλοδοξίες, που φθάνουν μέχρι την κατάκτηση μεταλλίων.

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ μετά το χάλκινο μετάλλιο στα 86κ. ελευθέρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έχει αλλάξει κατηγορία. Πλέον ανέβει στα 92κ. ελευθέρας, στην Μπρατισλάβα την άνοιξη έγινε για 3η φορά πρωταθλητής Ευρώπης κι έστω κι αν προέρχεται από τραυματισμό στο γόνατο, στο Ζάγκρεμπ θα διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, πρωταθλητής Ευρώπης και τριάκις πρωταθλητής Ευρώπης Κ23, άφησε πίσω του τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, επέστρεψε γεμάτος όρεξη, έτοιμος να παλέψει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα 79κ ελευθέρας.

Η Μαρία Πρεβολαράκη στις 11 Απριλίου έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Μπρατισλάβα, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο στόχο, έπειτα από τέσσερα ασημένια και ισάριθμα χάλκινα μετάλλια στη διοργάνωση.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια της πάλης μετρά τρία χάλκινα μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα (Αλμπέρτα 2012, Παρίσι 2017, Βελιγράδι 2022) και είναι στο Νο.7 στο ranking των αθλητριών στα 53κ. που θα αγωνιστούν στο Ζάγκρεμπ.

Τέλος, ο Αζαμάτ Χοσόνοβ, με ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο μετάλλιο στα παγκόσμια πρωταθλήματα U23 το 2021 και το 2023, θα αγωνιστεί στα 125κ ελευθέρας.