Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατέκτησε το ασημέμνιο μετάλλιο στα 79κ. ελευθέρας πάλης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, φθάνοντας στα τέσσερα συνολικά μετάλλια μέσα σε μια διετία.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία για την ελληνική πάλη. Ο 22χρονος παλαιστής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 79κ. ελευθέρας πάλης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στο Ζάγκρεμπ, φθάνοντας στα τέσσερα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μέσα σε δύο χρόνια.

Ο Κουγιουμτσίδης φιλοδοξούσε στο Ζάγκρεμπ να επαναλάβει το περσινό του νταμπλ, όταν έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία Κ23 και αυτή των ανδρών.

Τον Μάρτιο διατήρησε τον ευρωπαϊκό του τίτλο στην κατηγορία Κ23 στο Βουκουρέστι και τώρα αναζητούσε το χρυσό και στην πρωτεύουσα της Κροατίας.

Στον τελικό έδωσε σπουδαία μάχη απέναντι στον Ουκρανό Βασίλ Μιχάιλοφ, όμως γνώρισε την ήττα με 3-1. Ο Κουγιουμτσίδης προηγήθηκε 1-0, καθώς ο αντίπαλός του δέχθηκε συνεχείς παρατηρήσεις, ωστόσο ο Ουκρανός προσπέρασε με 2-1 στο πρώτο μισό. Στη συνέχεια ο Έλληνας πρωταθλητής έψαξε τον τρόπο να ξεκλειδώσει τον τελικό και να πάρει το προβάδισμα, ωστόσο ο Ουκρανός πήρε τη νίκη με το τελικό 3-1.

Vasyl MYKHAILOV took down defending European champion Georgios KOUGIOUMTSDIS and won Ukraine’s first FS European title since 2013.



