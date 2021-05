Ολυμπιακοί Αγώνες: Με υπεύθυνη δήλωση θα αγωνίζονται οι αθλητές στο Τόκιο λόγω κορονοϊού

Αντιδράσεις προκαλεί η είδηση ότι η ΔΟΕ και η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο θα ζητούν από τους αθλητές να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση η οποία θα λέει ότι αναγνωρίζουν το ρίσκο της συμμετοχής τους λόγω της πανδημίας.

Οι αντιδράσεις έρχονται καθώς σε μία παράγραφο αναφέρουν ότι οι αθλητές αναλαμβάνουν ουσιαστικά μόνοι τους την ευθύνη για την συμμετοχή τους, ώστε σε περίπτωση που κάποιος χάσει την ζωή του έχοντας μολυνθεί από κορονοϊό στο Τόκιο, να μην κινδυνεύουν να βρεθούν στα δικαστήρια…

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 4 του εγγράφου που έφερε στην δημοσιότητα το Yahoo Sports, αναφέρει:

«Συμφωνώ πως συμμετέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες με δικό μου ρίσκο και υπευθυνότητα, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου η συμμετοχή μου ή η παρουσία μου στους Αγώνας να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο στην περίπτωση έκθεσης και εξάπλωσης του COVID-19 ή και άλλων κολλητικών ασθενειών, ή εξαιτίας υπερβολικά ακραίων καιρικών φαινομένων».

We don’t have to cancel the Olympics — we stil have time to make them safe, but the @olympics IOC "Playbooks" settle for cheap measures that don’t work rather than scientifically proven ways that do. @brosseau_lisa @mtosterholm & I explain what to do:https://t.co/E6xuJSoPL7… pic.twitter.com/j3JfPRPapI

— Annie Sparrow (@annie_sparrow) May 25, 2021