Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ρώτησε και έλαβε διευκρινιστική απάντηση σχετικά με το αν υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης της έκτασης που έλαβε από το ΤΕΘΑΑ.

H ΠΑΕ ΠΑΟΚ απευθύνθηκε στην Κτηματική Υπηρεσία προκειμένου να λάβει μια επίσημη απάντηση για την έκταση που της έχει παραχωρηθεί από το ΤΕΘΑΑ για την κατασκευή της Νέας Τούμπας και εντάσσονται στο Προεδρικό Διάταγμα του 2022.

Κυκλοφορούσαν μάλιστα σενάρια περί ανάκλησης της παραχώρησης της ΤΕΘΑΑ στον ΠΑΟΚ, λόγω παρόδου τετραετίας, ωστόσο κάτι τέτοιο, αποκλείστηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Ύστερα από σχετική αίτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η Κτηματική Υπηρεσία έκρινε ότι από τα έγγραφα που έχουν προσκομιστεί προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ εκπληρώνει το σκοπό της παραχώρησης, οπότε ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της παραχώρησης.

Επίσης οι αρχές διαπιστώνουν ότι ο σκοπός της παραχώρησης εκπληρώνεται, πως έχουν διενεργηθεί σε μεγάλο βαθμό οι απαραίτητες μελέτες που απαίτησαν ήδη σημαντικές δαπάνες από τον παραχωρησιούχο ο οποιος έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης και ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο της ανάκλησης της παραχώρησης.

Η ενημέρωση:

