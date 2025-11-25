Παναθηναϊκός: Κανονικά με κόσμο με την ΑΕΚ, κυκλοφορούν την Τετάρτη (26/11) τα εισιτήρια
Κανονικά με κόσμο θα διεξαχθεί το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή (30/11-21:00) στην Λεωφόρο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης των 5 ευρώ του Ερασιτέχνη.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (30/11, 21:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 26/11 στις 12 το μεσημέρι.
Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την ΑΕΚ έχουν ως εξής:
|Θύρα
|Τιμή
|6/7
|25 €
|1B/5C/8B/12B
|45 €
|1A/12A/8A/5B
|50 €
|5A/9/11
|80 €
|2
|100 €
|10
|130 €
|VIP
|300 €
*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνεται το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.
Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.
- Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.
- Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).
NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION
- Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.
- Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.
- Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο [email protected].»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.