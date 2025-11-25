Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως την Τετάρτη (26/11) το μεσημέρι κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το μεγάλο ματς με την ΑΕΚ.

Κανονικά με κόσμο θα διεξαχθεί το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή (30/11-21:00) στην Λεωφόρο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης των 5 ευρώ του Ερασιτέχνη.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (30/11, 21:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 26/11 στις 12 το μεσημέρι.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την ΑΕΚ έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 6/7 25 € 1B/5C/8B/12B 45 € 1A/12A/8A/5B 50 € 5A/9/11 80 € 2 100 € 10 130 € VIP 300 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνεται το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION